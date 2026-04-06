Минувшей ночью российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:4).

Эта заброшенная шайба позволила форварду выйти на первое место в гонке бомбардиров сильнейшей лиги планеты, обойдя по дополнительным показателям Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

В активе Кучерова теперь 126 (43+83) очков в 71 проведенном матче. Столько же очков и у форварда «Эдмонтона» Макдэвида — 126 (43+83), однако в 77 играх.

Третьим в гонке остается нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого 122 (51+71) очка в 75 играх.