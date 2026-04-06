Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте МОК.

Риди в разные годы был вице-президентом МОК, главой Международной федерации бадминтона и Британской олимпийской ассоциации.

«Его вклад в Олимпийские игры, в чистый спорт и в развитие спортсменов во всем мире будет сохраняться и для грядущих поколений», — заявила глава МОК Кирсти Ковентри.

Риди руководил WADA в 2014–2019 годах — как отмечается в релизе МОК, «в один из самых бурных периодов в истории спорта — раскрытия систематических манипуляций с антидопинговой системой в России».

Олимпийский флаг будет приспущен на три дня в штаб‑квартире МОК в Лозанне из‑за смерти Риди.

Риди родился в Шотландии в 1941 году. С 1992 по 2005 год он возглавлял Британскую олимпийскую ассоциацию (BOA), внес вклад в победу Лондона в борьбе за право проведения Олимпийских игр 2012 года. Также Риди руководил оргкомитетом лондонских Игр. Он стал членом МОК в 1994 году, позже входил в исполком организации (2009–2012) и занимал должность вице‑президента (2012–2016).