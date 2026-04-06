Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Вашингтон» поздравил Овечкина с годовщиной рекордной шайбы

Дата публикации: 06.04.2026
ФОТО: Thought Co

«Вашингтон» опубликовал поздравительное видео для российского нападающего Александра Овечкина по поводу его рекордной шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ровно через год после того, как погоня закончилась», — написала пресс-служба «Кэпс» в социальной сети X.

6 апреля 2025 года Овечкин в матче против «Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах и побил рекорд Уэйна Гретцки. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Сейчас у 40-летнего россиянина 928 голов и 756 голевых передач в 1569 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах.

Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт #поздравление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео