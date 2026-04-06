«Вашингтон» опубликовал поздравительное видео для российского нападающего Александра Овечкина по поводу его рекордной шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ровно через год после того, как погоня закончилась», — написала пресс-служба «Кэпс» в социальной сети X.

6 апреля 2025 года Овечкин в матче против «Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах и побил рекорд Уэйна Гретцки. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Сейчас у 40-летнего россиянина 928 голов и 756 голевых передач в 1569 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах.