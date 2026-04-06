Винисиус: «У нас с Мбаппе невероятное взаимопонимание как на поле, так и за его пределами» 0 52

Спорт
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» отметил, что у него невероятное взаимопонимание с Килианом Мбаппе.

«Когда в команде много прекрасных игроков, все только о них и говорят. Килиан много забивает и всегда придает «Реалу» уверенности. Он здесь, чтобы помогать команде. У нас с ним невероятное взаимопонимание как на поле, так и за его пределами.

Будем сражаться и биться за этот клуб вместе. Когда игроки возвращаются после травм, «Реал» становится намного сильнее и лучше. Эдер Милитао уже вернулся. Джуд Беллингем тоже в строю. Ферлан Менди и Дани Себальос также восстанавливаются. Это пойдет нашей команде на пользу», — цитирует официальный сайт УЕФА Винисиуса.

Матч «Реал» — «Бавария» пройдет в Мадриде во вторник, 7 апреля.

#футбол #спорт #травмы #лига чемпионов #Бавария
