Это уже 29-е свидание двух грандов в главном еврокубке — больше таких встреч нет ни у одной пары в истории турнира.

Несмотря на неожиданное поражение от Мальорки (1:2) сразу после международной паузы, «сливочные» традиционно включают режим плей-офф. Альваро Арбелоа и Винисиус Жуниор уже задали тон: команда думает только о победе, а Бернабеу готов взорваться.

Арбелоа: «Бернабеу ждет еще одна великая ночь Лиги чемпионов»

Главный тренер Реала Альваро Арбелоа на пресс-конференции не скрывал уважения к сопернику.

«В терминах результатов это, вероятно, самая последовательная команда Европы в этом сезоне. Мы знаем вызов, который Бавария представит на поле, и историю, которую мы имеем с этой командой — она всегда особенная для нас. Бернабеу переживет еще одну великую ночь Лиги чемпионов, как та, что была против Манчестер Сити. Я уверен, завтра она повторится», — заявил Арбелоа.

Он отдельно отметил Килиана Мбаппе: «У него другие навыки и характеристики по сравнению с Брахимом, поэтому нам придется играть по-другому. Я в восторге от такой проблемы — иметь в распоряжении великих игроков и такого футболиста, как Килиан Мбаппе, который пришел в Реал именно ради таких матчей и таких стадий плей-офф. Я абсолютно уверен, что мы увидим Килиана на его лучшем уровне и ведущим команду, как он всегда умеет».

Арбелоа подчеркнул роль Джудa Беллингема: «С Беллингемом на поле мы — лучшая команда. Я в этом убежден. Завтра мы это увидим, потому что он очень много дает нам». Тренер также высоко отозвался о защитнике Давиде Алаба, который вернулся и уже помогает коллективу.

О давлении и менталитете Арбелоа сказал четко: «Мы не думаем о том, чтобы не пройти дальше. Для нас есть только один сценарий — обыграть Баварию и пройти дальше. Это наш единственный фокус». Он напомнил, что победа требует коллективной игры во всех фазах: «Талант важен, но он должен быть поставлен на службу команде».

Винисиус Жуниор: «Мы готовы, у нас огромный опыт таких матчей»

Винисиус Жуниор также вышел к прессе накануне и сразу расставил акценты. «Самое важное — это связь между игроками и болельщиками, потому что она всегда меняет динамику домашних матчей в Лиге чемпионов. К нам едет очень сильная команда, которая мало проигрывала в сезоне, но мы готовы и у нас огромный опыт таких игр. Надеюсь, мы всё сделаем правильно», — рассказал Винисиус.

Он признал, что после сборных связь в команде была неидеальной, но завтра всё должно измениться: «Мы должны быть на 200 %. Надеюсь, завтра будет один из таких дней, потому что матч очень важный».

Винисиус рассказал про напарника атаке Килиана Мбаппе: «Люди говорят много всего. Когда в команде много сильных игроков, можно говорить о чём угодно. Мбаппе всегда даёт нам уверенность и голы. У нас с ним очень хорошая связь и на поле, и вне его. Мы всегда вместе и будем бороться за этот клуб вечно».

О своём будущем футболист сказал спокойно: «Надеюсь, я останусь здесь надолго. У меня остался год контракта, мы очень спокойны, потому что у меня есть доверие президента. Мы знаем, чего хотим, и в нужный момент займёмся продлением. Я хочу остаться здесь надолго, потому что это клуб моей мечты, и я очень счастлив».

Винисиус также отметил возвращение Милитао: «Я очень рад его возвращению, он один из моих лучших друзей. Когда он с нами, мы становимся лучше и более связанными. Теперь все возвращаются, и мы видим, как команда становится сильнее».

Классика Европы: 28 матчей и девять игр без поражений

Реал и Бавария встречались 28 раз в Лиге чемпионов. У «сливочных» небольшое преимущество: 13 побед, 4 ничьи, 11 поражений, 45–42 по голам. Самое главное — Реал не проигрывает Баварии уже девять матчей подряд (7 побед, 2 ничьи). В последних четырёх плей-оффных противостояниях мадридцы проходили дальше и в итоге каждый раз брали трофей, включая путь к 15-й победе в 2024 году.