В университетской больнице Бухареста скончался Мирча Луческу

Спорт
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В университетской больнице Бухареста скончался Мирча Луческу

Умер знаменитый румынский футбольный тренер Мирча Луческу. Специалисту было 80 лет.

О смерти Луческу сообщил журналист Эмануэль Рошу.

Ранее тренера госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда.

Сначала состояние удалось стабилизировать, но затем начались осложнения. Луческу перевели в реанимацию, позже ввели в искусственную кому. По данным румынских СМИ, врачи также выявили проблемы с кровообращением и последствия инсультов.

Луческу останется в памяти одним из самых титулованных тренеров Восточной Европы. Он выиграл 35 трофеев, много лет работал с «Зенитом», донецким «Шахтером», сборной Румынии, «Галатасараем», «Бешикташем», киевским «Динамо» и входил в число самых узнаваемых тренеров на постсоветском пространстве.

Читайте нас также:
#футбол #здравоохранение #спорт #инфаркт
