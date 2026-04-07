О смерти Луческу сообщил журналист Эмануэль Рошу.

Ранее тренера госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда.

Сначала состояние удалось стабилизировать, но затем начались осложнения. Луческу перевели в реанимацию, позже ввели в искусственную кому. По данным румынских СМИ, врачи также выявили проблемы с кровообращением и последствия инсультов.

Луческу останется в памяти одним из самых титулованных тренеров Восточной Европы. Он выиграл 35 трофеев, много лет работал с «Зенитом», донецким «Шахтером», сборной Румынии, «Галатасараем», «Бешикташем», киевским «Динамо» и входил в число самых узнаваемых тренеров на постсоветском пространстве.