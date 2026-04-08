40-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, когда примет решение о своем будущем

Дата публикации: 08.04.2026
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что примет решение о своём будущем летом 2026 года.

По словам 40-летнего хоккеиста, он планирует обсудить ситуацию с семьей и руководством команды. Решающим фактором при выборе станет состояние здоровья игрока.

«Мы собираемся принять решение летом. Я должен поговорить со своей семьей, с руководством команды. Это касается здоровья, в сентябре мне исполнится 41 год, так что нужно отнестись к этому с умом», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В сезоне-2025/26 НХЛ нападающий провёл 78 матчей, в которых набрал 61 (31+30) очко. Форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт #семья #здоровье
