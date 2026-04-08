Мужская сборная Латвии по хоккею, готовясь к чемпионату мира, сегодня в Риге проведет первый из двух товарищеских матчей с Австрией, пишет ЛЕТА.

Матч на «Xiaomi арене» начнется в 19.30, прямую трансляцию будет вести канал TV6.

В четверг команды встретятся снова.

После контрольных игр с Австрией сборная Латвии 22 и 23 апреля в Лахти встретится с национальными командами Дании и Финляндии. В свою очередь, 2 и 3 мая команда под руководством Хария Витолиньша на выезде сыграет со сборной Словакии.

Подготовительный этап национальная сборная Латвии завершит матчами 6 и 7 мая, когда перед своими болельщиками сыграет со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария.