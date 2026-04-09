Мадридский «Атлетико» уверенно вышел вперед в четвертьфинале Лиги чемпионов, одержав гостевую победу на стадионе «Камп Ноу» со счетом 2:0 над «Барселоной», игравшей весь второй тайм вдесятером.

Хозяева доминировали на поле, но надежная оборона коллектива Диего Симеоне в сочетании с быстрыми контратаками принесла свои плоды после того, как защитник «барсы» Пау Кубарси был удален с поля за фол на Джулиано Симеоне на 42-й минуте.

В уже добавленное время первого тайма форвард мадридского клуба Альварес блестяще закрутил мяч со штрафного удара с 25 метров в верхний угол ворот, заставив примолкнуть переполненный каталонский стадион. Вскоре после перерыва Маркус Рэшфорд попал в перекладину со штрафного, но команда Диего Симеоне сохранила дисциплину и удвоила свое преимущество на 70-й минуте.

Защитник Маттео Руджери сделал навес с левого фланга, а Сёрлот ударом с близкого расстояния забил гол, обеспечив убедительную победу «Атлетико» на выезде – 2:0, после которой «Барселоне» предстоит преодолеть огромное расстояние на выезде, чтобы пройти в полуфинал сильнейшего европейского турнира.

Победитель этого двухматчевого противостояния встретится либо с лондонским «Арсеналом», либо с португальским «Спортингом» в ½ финала ЛЧ. «Мы очень рады победе, но впереди еще много работы. До полуфинала еще далеко. Нам нужно сохранять спокойствие и уверенность, но при этом оставаться реалистами», — сказал полузащитник мадридского клуба Антуан Гризманн в интервью Movistar Plus.

В отсутствие капитана Рафиньи и основного центрального защитника Френки де Йонга главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выпустил в стартовом составе англичанина Маркуса Рэшфорда. Немецкий специалист соединил бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» с Робертом Левандовски и юным вингером Ламином Ямалем. Рэшфорд активно действовал на левом фланге, постоянно растягивая оборону «Атлетико».

На 13-й минуте он пробил с лёта чуть выше ворот, а пять минут спустя, казалось, вывел «Барсу» вперёд, замкнув низкий кросс Ямаля на дальней штанге, но празднование было прервано, когда VAR зафиксировал офсайд у испанского вундеркинда в ходе атаки.

«Атлетико» предпочитал играть от обороны в пять защитников и создавал мало голевых моментов. Ямал и Рэшфорд постоянно атаковали, стремясь обыграть Руджери и Нахуэля Молину на флангах, хотя свободного пространства в последней трети поля было мало. Команда Симеоне продолжала опасно контратаковать, при этом Альварес и Адемола Лукман упустили многообещающие возможности в первом тайме

Ход матча изменился в конце первого тайма. На 42-й минуте арбитр Иштван Ковач удалил Кубарси после просмотра VAR за фол на Джулиано Симеоне, когда тот выбегал один на один с вратарём, заменив первоначальную жёлтую карточку на красную. «Атлетико» немедленно ответил со штрафного удара. Альварес великолепным ударом закрутил мяч в верхний правый угол ворот, мимо вратаря Жоана Гарсии, ошеломив «Камп Ноу».

После перерыва «Барселона» попыталась переломить ход игры, но ей так и не удалось пробить оборону «Атлетико», которая неуклонно придерживалась своей дисциплинированной игровой стратегии. Гости удвоили свое преимущество на 70-й минуте, когда Руджери в комбинации с вышедшим на замену Сёрлотом хладнокровно завершил атаку. «Атлетико» уверенно довел матч до конца и получил значительное преимущество перед ответной игрой.

«Мы пытались, но не получилось. Во втором тайме мы вышли на поле более сильными несмотря на то, что играли в меньшинстве. Мы владели мячом, но не могли забить. Мы разочарованы поражением, но я думаю, что мы сможем переломить ситуацию в ответной игре», - сказал защитник «Барселоны» Рональд Араухо.