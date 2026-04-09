Британцы включили Льва Яшина в список лучших игроков, выступавших за один клуб

Дата публикации: 09.04.2026
Британская телерадиовещательная корпорация BBC включила Льва Яшина в список лучших футболистов, выступавших всю карьеру за один клуб.

Так, легендарный советский вратарь, посвятивший 20 лет московскому «Динамо», занял девятую строчку.

На первой позиции оказался экс-капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти. На второй строчке – многолетний лидер «Милана» Паоло Мальдини. Замкнул первую тройку Райан Гиггз, защищавший цвета «Манчестер Юнайтед».

В список также вошли Тони Адамс («Арсенал»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Джейми Каррагер («Ливерпуль»), Мэттью Ле Тиссье («Саутгемптон»), Джузеппе Бергоми («Интер») и Иньяки Уильямс («Атлетик» из Бильбао).

Лев Яшин провел за «Динамо» 358 матчей. Он помог бело-голубым выиграть пять титулов чемпиона СССР, а также три Кубка страны. В составе национальной сборной голкипер становился победителем Евро и олимпийским чемпионом. Наконец, он является единственным вратарем в истории, получившим «Золотой мяч».

#футбол #история #спорт #награды #рекорды
