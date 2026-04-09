Сборная Латвии по хоккею проиграла первый и теперь проведёт второй контрольный матч с Австрией

Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею проиграла первый и теперь проведёт второй контрольный матч с Австрией
ФОТО: LETA

Мужская сборная Латвии по хоккею, готовясь к чемпионату мира, сегодня в Риге проведёт второй из двух контрольных матчей против Австрии, пишет LETA.

Матч в «Xiaomi арене» начнётся в 19:30, прямую трансляцию покажет телеканал TV6.

В первой игре в среду Латвия уступила со счётом 3:4.

В составе сборной Латвии шайбы забросили Карлис Озолиньш, Глеб Прохоренков и Денис Смирнов. Лучшим игроком в составе хозяев был признан Ренар Крастенбергс.

Марек Митенс отразил 10 из 14 бросков, при этом латвийские хоккеисты нанесли по воротам соперника 26 бросков.

На девятой минуте матча Митенса переиграл Максимилиан Реберниг, на 17-й секунде второго периода счёт 2:0 сделал Бенджамин Нисснер, а ещё через восемь минут третью шайбу в ворота латвийцев забросил Лука Эрне. В эпизоде с третьим голом шайба отскочила от борта прямо к Эрне, который воспользовался ситуацией, когда ворота хозяев были пустыми.

Начиная с середины матча, в течение следующих шести минут и десяти секунд латвийцы смогли сравнять счёт благодаря голам Озолиньша, Прохоренкова и Смирнова. Однако за две минуты до перерыва гости вновь вышли вперёд — отличился Лукас Талер.

После матчей с Австрией сборная Латвии 22 и 23 апреля в Лахти встретится с национальными командами Дании и Финляндии. В свою очередь 2 и 3 мая команда под руководством Хария Витолиньша на выезде сыграет со сборной Словакии.

Подготовительный этап национальная команда завершит матчами 6 и 7 мая, когда дома встретится со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

#хоккей #Австрия #спорт #чемпионат мира #результаты
