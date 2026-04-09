Владелец «Вашингтона» Леонсис: «Поддержим любое решение Овечкина о продолжении карьеры» 0 225

Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владелец «Вашингтона» Леонсис: «Поддержим любое решение Овечкина о продолжении карьеры»
ФОТО: Thought Co

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что в клубе поддержат любой выбор российского нападающего Александра Овечкина при принятии решения о продолжении карьеры.

«Это очень важное решение. Он лучший снайпер и бомбардир нашей команды, выступает за клуб на протяжении длительного времени. Это семейное решение, мы поддерживаем его, даем время на его принятие. Единственная возможность для него определиться — взять паузу, провести время с семьей.

Такой игрок появляется один раз в поколение. Он так много значит для города, клуба, НХЛ, наших фанатов. Он заслужил право обдумать решение. Все хотят, чтобы он принял такое решение, которое считает лучшим для себя. Что бы он ни выбрал, мы поддержим его. Он по-прежнему любит игру, нашу команду, фанатов. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Уверен, Овечкин примет правильное решение, каким бы оно ни было. Посмотрим, что произойдет», — приводит слова Леонсиса Monumental Sports Network.

Овечкин выступает за «Вашингтон» в НХЛ с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт #фанаты #контракт
