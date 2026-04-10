Фильм о легендарной латвийской баскетболистке Ульяне Семеновой с участием Чулпан Хаматовой включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля 0 158

Дата публикации: 10.04.2026
ФОТО: Виталий Вавилкин

Фильм "Уля", снятый режиссером Виестурсом Кайришсем в сотрудничестве с актером Карлисом Арнолдсом Авотсом, включен в конкурсную программу "Особый взгляд" 79-го Каннского кинофестиваля, сообщила представитель Национального киноцентра Кристине Матиса.

Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвященной официальному отбору фильмов для главных фестивальных конкурсов. Программа "Особый взгляд" является одной из двух официальных конкурсных программ Каннского кинофестиваля.

В основу фильма "Уля" легла идея Авотса сыграть историю поиска себя и взросления подростка, основанную на биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой и рассказывающую о ее пути к мировой известности.

Как подчеркнула руководитель Национального киноцентра Дита Риетума, латвийской киноленте удалось попасть в официальную программу одного из самых престижных кинофестивалей мира. Фильм является совместной продукцией трех стран Балтии и Польши, и важен творческий вклад и финансирование каждой из стран в его создание.

Фильм "Уля" спродюсирован студией "Ego Media" и является совместным проектом Латвии, Эстонии, Польши и Литвы при участии студий "Allfilm", "Staron Film" и "Tremora".

Сценаристы фильма - Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис, режиссер - Виестурс Кайришс, оператор - Войтек Старон, художник-постановщик - Иева Юрьяне, художник по костюмам - Рута Лечайте, художник по гриму - Лиси Полумаа, режиссер монтажа - Армандс Зачс, звукорежиссер - Сийм Скепаст.

Роли в фильме исполняют: Авотс, Чулпан Хаматова, Алекс Казанавичюс, Артур Крузкопс, Алисе Дзене, Дарта Цируле, Мадара Вильчук, Каспарс Думбурс и Шамиль Хаматов.

В Латвии премьера фильма "Уля" состоится этой осенью.

Читайте нас также:
#Латвия #кинофестиваль #режиссер #Чулпан Хаматова
