Первая ракетка мира Арина Соболенко снялась с престижного турнира ВТА в Штутгарте. Официальная причина вызывает тревогу

Спорт
Дата публикации: 10.04.2026
Изображение к статье: Первая ракетка мира Арина Соболенко снялась с престижного турнира ВТА в Штутгарте. Официальная причина вызывает тревогу

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко снялась с турнира категории ВТА-500 в Штутгарте из-за травмы.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я очень надеялась получить еще один шанс побороться за этот Porsche для победительницы. К сожалению, после Майами я получила травму. Хотя делала все возможное, чтобы восстановиться вовремя, я не готова к этим соревнованиям», — написала Соболенко.

Как сообщает пресс-служба соревнований, место 27-летней Соболенко на турнире займет польская теннисистка Магдалена Френх.

Турнир в Штутгарте пройдет с 13 по 19 апреля. Призовой фонд соревнований составляет более $1,2 млн.

В прошлом году Соболенко дошла до финала соревнования, где проиграла в двух сетах латвийской спортсменке Алене Остапенко (4:6, 1:6).

