Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сборная по хоккею на чемпионате мира будет без привычного капитана 0 230

Дата публикации: 27.04.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Сборная по хоккею на чемпионате мира будет без привычного капитана
ФОТО: Thought Co

На чемпионате мира в мае в составе сборной Латвии не будет опытного нападающего и привычного капитана Каспара Даугавиньша, сообщила в воскресенье Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).

В олимпийском сезоне сборная Латвии воспользуется возможностью обновить состав, и перед чемпионатом мира доступно много молодых игроков, отметили в ЛФХ. Даугавиньш был в составе национальной команды в феврале на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине, а клубный сезон он завершил в апреле во второй по силе лиге Германии в составе команды Huskies (Кассель), которая уступила в финальной серии плей-офф.

37-летний Даугавиньш представлял Латвию на 13 чемпионатах мира, в которых вышел на лед в 85 матчах и отметился 23 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами, а также на четырех Олимпийских играх, где оформил три ассиста в 16 матчах.

Тренировочный лагерь мужской сборной Латвии покинули нападающие Рихард Мелналкснис и Даниэль Андерсонс. Также из круга кандидатов отсеяны защитники Сандис Смонс и Рихард Симанович, а также нападающий Роберт Цюнскис, получивший травму в проверочном матче в Лахти.

Сборная продолжает тренировки в Риге и следующие проверочные матчи проведет 2 и 3 мая на выезде против сборной Словакии. Этап подготовки латвийская команда завершит играми 6 и 7 мая, когда перед своими болельщиками сыграет со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

#хоккей #спорт #чемпионат мира #тренировки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео