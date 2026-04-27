На чемпионате мира в мае в составе сборной Латвии не будет опытного нападающего и привычного капитана Каспара Даугавиньша, сообщила в воскресенье Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).

В олимпийском сезоне сборная Латвии воспользуется возможностью обновить состав, и перед чемпионатом мира доступно много молодых игроков, отметили в ЛФХ. Даугавиньш был в составе национальной команды в феврале на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине, а клубный сезон он завершил в апреле во второй по силе лиге Германии в составе команды Huskies (Кассель), которая уступила в финальной серии плей-офф.

37-летний Даугавиньш представлял Латвию на 13 чемпионатах мира, в которых вышел на лед в 85 матчах и отметился 23 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами, а также на четырех Олимпийских играх, где оформил три ассиста в 16 матчах.

Тренировочный лагерь мужской сборной Латвии покинули нападающие Рихард Мелналкснис и Даниэль Андерсонс. Также из круга кандидатов отсеяны защитники Сандис Смонс и Рихард Симанович, а также нападающий Роберт Цюнскис, получивший травму в проверочном матче в Лахти.

Сборная продолжает тренировки в Риге и следующие проверочные матчи проведет 2 и 3 мая на выезде против сборной Словакии. Этап подготовки латвийская команда завершит играми 6 и 7 мая, когда перед своими болельщиками сыграет со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).