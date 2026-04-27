В микрорайонах Риги с мая до конца лета будут проходить бесплатные спортивные занятия, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Бесплатные спортивные занятия под руководством профессиональных тренеров будут проходить с 5 мая по 31 августа в разных местах города.

Бесплатные тренировки состоятся в Торнякалнсе, Агенскалнсе, Ильгюциемсе, Даугавгриве, Гризинькалнсе, центре, Иманте, Золитуде, Межциемсе, на Югле, в Кенгарагсе, Плявниеках, Зиепниеккалнсе, Латгальском предместье, на Мангальсале, в Вецмилгрависе, Саркандаугаве, Межапарке, Тейке и Пурвциемсе.