Балцерс завершил сезон в высшей хоккейной лиге Швейцарии (NL), где его команда «Цюрих Лайонс» уступила в полуфинале «Давосу», а Дзиеркалс закончил сезон в чешской Экстралиге, где его команда пражская «Спарта» в полуфинале проиграла «Пардубице».

В регулярном чемпионате NL Балцерс в 34 матчах набрал 26 (14+12) очков, а в девяти играх плей-офф добавил еще пять (2+3) очков. Дзиеркалс в этом сезоне в чемпионате Чехии в 50 матчах набрал 15 (7+8) очков, а в плей-офф в 19 играх записал на свой счет четыре (2+2) очка.

29-летний Балцерс ранее представлял сборную Латвии на пяти чемпионатах мира и Олимпийских играх этого года, а его ровесник Дзиеркалс — на шести чемпионатах мира и двух последних Олимпиадах.

Сборная Латвии продолжает тренироваться в Риге и следующие контрольные матчи проведет 2 и 3 мая на выезде против сборной Словакии. Подготовительный этап национальная команда завершит матчами 6 и 7 мая, когда дома сыграет против сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария. Сборная Латвии выступит в группе B в Цюрихе, где ее соперниками станут Канада, Финляндия, Швейцария, Германия, Австрия, Венгрия и Великобритания.