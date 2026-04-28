Как сообщает ESPN, джерси канадского хоккеиста Уэйна Гретцки с 99-м игровым номером, в котором он завоевал Кубок Стэнли в 1988 году и провел последний матч за «Эдмонтон Ойлерз» был продан на аукционе Goldin Auctions. Сумма сделки составила $2,806 млн и стала рекордной для всех хоккейных свитеров.

В финале Кубка Стэнли 1988 года «Эдмонтон» победил «Бостон Брюинз» (счет в серии 4-0). В финальной серии Гретцки набрал 13 (3 заброшенные шайбы + 10 результативных передач) очков. Это был его последний трофей с канадским клубом и четвертый за пять лет чемпионский титул. Через несколько месяцев форварда обменяли в «Лос-Анджелес Кингс».

Предыдущий рекорд ($1,452 млн) также принадлежал этому свитеру, он был установлен на аукционе Grey Flannel Auctions в 2022 году. Отмечается, что цена возросла после того, как экспертиза компании MeiGray установила и документально подтвердила, что Гретцки носил данный свитер в пяти разных матчах, включая игру 1 марта 1988 года, в которой он отдал свою 1050-ю голевую передачу в карьере, побив рекорд Горди Хоу.