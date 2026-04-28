Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Свитер какого спортсмена продали на аукционе за рекордные 2,8 млн. долларов?

Спорт
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Джерси канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, в котором он выиграл Кубок Стэнли в 1988 году и провел последний матч за «Эдмонтон Ойлерз», продали на аукционе Goldin Auctions за $2,8 млн.

Как сообщает ESPN, джерси канадского хоккеиста Уэйна Гретцки с 99-м игровым номером, в котором он завоевал Кубок Стэнли в 1988 году и провел последний матч за «Эдмонтон Ойлерз» был продан на аукционе Goldin Auctions. Сумма сделки составила $2,806 млн и стала рекордной для всех хоккейных свитеров.

В финале Кубка Стэнли 1988 года «Эдмонтон» победил «Бостон Брюинз» (счет в серии 4-0). В финальной серии Гретцки набрал 13 (3 заброшенные шайбы + 10 результативных передач) очков. Это был его последний трофей с канадским клубом и четвертый за пять лет чемпионский титул. Через несколько месяцев форварда обменяли в «Лос-Анджелес Кингс».

Предыдущий рекорд ($1,452 млн) также принадлежал этому свитеру, он был установлен на аукционе Grey Flannel Auctions в 2022 году. Отмечается, что цена возросла после того, как экспертиза компании MeiGray установила и документально подтвердила, что Гретцки носил данный свитер в пяти разных матчах, включая игру 1 марта 1988 года, в которой он отдал свою 1050-ю голевую передачу в карьере, побив рекорд Горди Хоу.

Читайте нас также:
#хоккей #спорт #аукцион #кубок Стэнли
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео