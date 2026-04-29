Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг, сообщил журналист Бен Джейкобс.

В заявлении CAS отмечается, что украинский футболист обжаловал четырехлетнюю дисквалификацию, стороны обмениваются письменными заявлениями, дата слушания еще не назначена.

В декабре 2024 года «Челси» подтвердил, что в допинг‑пробе Мудрика обнаружен запрещенный препарат. По информации СМИ, в пробе А украинца был найден мельдоний. Футболист утверждал, что сознательно никогда не принимал запрещенные препараты.

Футбольная ассоциация Англии (FA) временно отстранила Мудрика от футбола, пока клуб и игрок ждали результатов теста допинг‑пробы В. В июне 2025 года представитель FA подтвердил, что игроку предъявлены обвинения.