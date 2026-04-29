Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Игрока сборной Украины по футболу дисквалифицировали за допинг

Спорт
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг, сообщил журналист Бен Джейкобс.

В заявлении CAS отмечается, что украинский футболист обжаловал четырехлетнюю дисквалификацию, стороны обмениваются письменными заявлениями, дата слушания еще не назначена.

В декабре 2024 года «Челси» подтвердил, что в допинг‑пробе Мудрика обнаружен запрещенный препарат. По информации СМИ, в пробе А украинца был найден мельдоний. Футболист утверждал, что сознательно никогда не принимал запрещенные препараты.

Футбольная ассоциация Англии (FA) временно отстранила Мудрика от футбола, пока клуб и игрок ждали результатов теста допинг‑пробы В. В июне 2025 года представитель FA подтвердил, что игроку предъявлены обвинения.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео