Юношеская сборная Латвии обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира 0 651

Спорт
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV

Сборная Латвии по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, в среду в Братиславе на турнире элитного дивизиона чемпионата мира впервые в истории вышла в полуфинал.

В четвертьфинале латвийцы обыграли сверстников из США со счётом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2). Интересно, что три шайбы в этом матче были запрошены, когда ворота американцев пустовали.

Более чем за пять минут до конца основного времени сборная США заменила вратаря шестым полевым игроком, и уже через минуту получили шайбу в свои пустые ворота — 4:1.

Вскоре после четвёртой пропущенной шайбы американцы снова сняли вратаря и на этот раз реализовали преимущество — 4:2.

В последнюю минуту основного времени латвийские хоккеисты вновь поразил пустые ворота сборной США и установил окончательный счёт — 5:2.

На победу сборной Латвии оперативно откликнулся президент Эдгар Ринкевич:

Кстати, Канаде тоже не повезло – их со счетом 4:2 обыграли шведы. Таким образом, среди четырех сильнейших юношеских команд планеты нет ни одной североамериканской.

В группе A латвийцы начали турнир с поражения от Канады (0:6), затем уступили Финляндии (0:2), разгромили Норвегию (8:1), а в заключительном матче проиграли Словакии (2:5), заняв четвёртое место в группе.

Главному тренеру Олегу Сорокину в сборной помогают Херберт Васильев, Максим Широков и Раймондс Вилкойтс, за физическую подготовку отвечает Райвис Миезанc. Тренером вратарей в этом году стал Эдгар Масальский, который также работает также с молодёжной сборной Латвии U-20.

Чемпионат мира среди юниоров в элитном дивизионе проходит до 2 мая в словацких городах Тренчин и Братислава.

Сборная Латвии U-18 выступает в элитном дивизионе с 2019 года, уже восьмой сезон подряд.

#хоккей #спорт #чемпионат мира #события
