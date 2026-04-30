Бывшая первая ракетка Латвии Анастасия Севастова завершает карьеру

Спорт
Дата публикации: 30.04.2026
Изображение к статье: Бывшая первая ракетка Латвии Анастасия Севастова завершает карьеру
ФОТО: Instagram

Бывшая первая ракетка Латвии в женском теннисе Анастасия Севастова завершает карьеру теннисистки, сообщила спортсменка в четверг в социальных сетях.

«Никогда не бывает легко прощаться с тем, что по-настоящему любишь, но после тщательных размышлений я приняла решение. Пришло время попрощаться с профессиональным теннисом», — написала 36-летняя теннисистка на своей странице в Facebook.

«Оглядываясь на все эти годы — на самом деле десятилетия, — я чувствую только благодарность. Для меня было честью разделить свою жизнь в туре с замечательными игроками, тренерами, физиотерапевтами, спонсорами и, конечно, невероятными болельщиками», — отметила Анастасия Севастова.

Она также написала, что ее теннисная карьера была похожа на американские горки — полная взлетов и падений, радости и испытаний.

«Тем не менее я горжусь всем, чего достигла, и еще больше чувствую благодарность за отношения и дружбу, которые мне удалось построить со столь многими выдающимися людьми», — добавила бывшая 11-я ракетка мира в рейтинге WTA.

В завершение она обратилась к семье и самым близким: «Знайте, что моя глубочайшая благодарность и бесконечно большая любовь всегда с вами».

Латвийская теннисистка уже в 2013 году из-за травм временно прерывала спортивную карьеру, однако вернулась в 2015 году и достигла своего лучшего результата: через три года она поднялась на 11-е место в рейтинге WTA. В 2022 году Севастова еще раз временно приостановила карьеру, вернувшись на корт спустя два года.

В прошлом году Севастова была номинирована на премию WTA «Возвращение года».

За карьеру Севастова выиграла четыре одиночных турнира уровня WTA. Лучший результат на турнирах Большого шлема она показала в 2018 году на Открытом чемпионате США, где дошла до полуфинала.

Карьеру Анастасия Севастова завершает, находясь на 195-й позиции рейтинга WTA.

#теннис #Латвия #спорт #травмы #карьера
