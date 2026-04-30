В специальном футбольном выпуске Euronews - The Ring - разбирается игра Лиги чемпионов, которая войдет в историю как одна из лучших. Девять голов - может ли футбол высшего качества быть лучше? Наши эксперты также обсуждают, что еще движет самым популярным видом спорта в Европе.

Это был фантастический матч, который потряс "Парк де Пренс" и войдет в историю Лиги чемпионов! Французский защитник "Пари Сен-Жермен", ведя в счете 5:2, обеспечил себе преимущество в один мяч, но при этом опасался худшего.

Но 35-кратные чемпионы Германии продемонстрировали свое упорство и талант, чтобы сократить отставание до одного мяча.

Второй матч в Мюнхене на следующей неделе обещает быть грандиозным.

Чтобы поговорить о том, что произошло в тот памятный вторник и что еще движет европейским футболом в эти дни, к ведущему Штефану Гробе присоединились еще два больших футбольных фаната и непревзойденные брюссельские инсайдеры: Коннор Аллен, управляющий правительственными и внешними связями в крупной компании, и Петрос Фассулас, генеральный секретарь Международного европейского движения.

Оба были полны похвал в адрес качества команды французов и немцев, которые постоянно находились в атаке. Они также подчеркнули сильные индивидуальные выступления игроков с одними из самых высоких доходов в европейском футболе.

В этот вечер они точно заработали свои деньги.

Впервые в полуфинале главного европейского турнира обе стороны забили не менее четырех мячей, и всего лишь во второй раз в нокаут-матче Лиги чемпионов после ничьей "Челси" и "Ливерпуля" 4:4 в четвертьфинале сезона 2008-2009.

Хотя Фассулас и Аллен разделяли многие мнения об игре, они разошлись во мнениях относительно того, кто в итоге выиграет соревнование.

Аллен, который является англичанином, считает, что лондонский "Арсенал" увезет Кубок домой. (Во втором полуфинале "канонирам" пришлось довольствоваться ничьей 1:1 с мадридским "Атлетико").

Матч вызвал оживление и в политической сфере.

Отвечая на вопрос Euronews, комиссар ЕС по вопросам спорта Гленн Мекаллеф сказал следующее: "Вот что делает европейский спорт. Он объединяет людей в один момент. Футболисты - это послы и примеры для подражания, на которые люди равняются. Они вдохновляют и объединяют миллионы людей. А Лига чемпионов вместе с национальными лигами Европы предоставляет им величайшую сцену, чтобы сделать именно это".

Среди других тем обсуждения были и темные стороны футбола, в частности проблема расизма среди болельщиков.