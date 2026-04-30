«Никогда нелегко прощаться с тем, что по-настоящему любишь, но после тщательных раздумий я приняла решение. Пришло время попрощаться с профессиональным теннисом», — написала в Instagram Севастова.

Она пояснила: «Оглядываясь на все эти годы (на самом деле десятилетия), я чувствую только благодарность. Для меня было честью делить свою жизнь в туре с замечательными игроками, тренерами, физиотерапевтами, спонсорами и, конечно, удивительными болельщиками».

Свою теннисную карьеру Севастова сравнивает с американскими горками, поскольку были как взлёты, так и падения, и она сталкивалась как с радостью, так и с вызовами.

«Тем не менее я горжусь всем, чего достигла, и ещё больше ценю отношения и дружбу, которые мне удалось построить со столь многими выдающимися людьми. И, наконец, несколько слов моей семье и близким — знайте, что моя самая глубокая благодарность и бесконечная любовь всегда с вами», — написала 36-летняя теннисистка.

В рейтинг WTA на момент завершения карьеры она занимает 195-ю позицию.