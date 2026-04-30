Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Тяжело прощаться с тем, что любишь»: латвийская теннисистка Севастова объявила о завершении карьеры 0 313

Спорт
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Тяжело прощаться с тем, что любишь»: латвийская теннисистка Севастова объявила о завершении карьеры
ФОТО: Instagram

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова объявила о завершении своей карьеры.

«Никогда нелегко прощаться с тем, что по-настоящему любишь, но после тщательных раздумий я приняла решение. Пришло время попрощаться с профессиональным теннисом», — написала в Instagram Севастова.

Она пояснила: «Оглядываясь на все эти годы (на самом деле десятилетия), я чувствую только благодарность. Для меня было честью делить свою жизнь в туре с замечательными игроками, тренерами, физиотерапевтами, спонсорами и, конечно, удивительными болельщиками».

Свою теннисную карьеру Севастова сравнивает с американскими горками, поскольку были как взлёты, так и падения, и она сталкивалась как с радостью, так и с вызовами.

«Тем не менее я горжусь всем, чего достигла, и ещё больше ценю отношения и дружбу, которые мне удалось построить со столь многими выдающимися людьми. И, наконец, несколько слов моей семье и близким — знайте, что моя самая глубокая благодарность и бесконечная любовь всегда с вами», — написала 36-летняя теннисистка.

В рейтинг WTA на момент завершения карьеры она занимает 195-ю позицию.

Читайте нас также:
#теннис #Латвия #спорт #instagram #социальные сети #эмоции #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осторожно, штрафы: Рижская дума расставила по городу сотни ловушек для рижан Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Джанго освобождённый"
Культура &
Изображение к статье: Профсоюзы требуют поднять «минималку»: сколько предлагается платить
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить работу мозга - советы нейробиолога
Люблю!
Изображение к статье: Осторожно, штрафы: Рижская дума расставила по городу сотни ловушек для рижан Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Африка раскалывается на куски быстрее, чем считалось: процесс достиг «критического порога»
Техно
Изображение к статье: Гастроэнтеролог рассказал, с чем не стоит сочетать рыбные консервы
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео