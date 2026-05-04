Хоккеисты сборной Латвии дважды забили в меньшинстве, но уступили Словакии

Дата публикации: 04.05.2026
Мужская сборная Латвии по хоккею в воскресенье во втором из двух товарищеских матчей уступила Словакии со счётом 2:5 (1:2, 1:2, 0:1).

Шайбы в составе латвийской команды забросили Рудолфс Балцерс и Филипс Бунцис.

Лучшим игроком сборной Латвии был признан защитник Робертс Мамчицс.

На восьмой минуте матча Кристианс Поспишилс реализовал штрафной бросок, переиграв Густавса Дависа Григала. В середине периода Балцерс после передачи Дениса Смирнова в меньшинстве вышел один на один с вратарём и сравнял счёт — 1:1, однако за 14 секунд до перерыва Франтишек Гайдош броском от синей линии вновь вывел словаков вперёд.

На девятой минуте второго периода Сервак Петровскис увеличил преимущество Словакии до 3:1, отправив шайбу в незащищённый угол ворот, а через восемь минут Адам Лишка удачно сыграл на добивании и упрочил лидерство хозяев. Менее чем за две минуты до конца периода Глеб Прохоренков в меньшинстве вышел к воротам, попал шайбой во вратаря, после чего она отскочила к Бунцису, сократившему отставание — 2:4.

В третьем периоде ворота латвийской сборной защищал Марекс Митенс, который не пропустил ни одной шайбы. За полторы минуты до конца основного времени Аурелс Науш отправил шайбу в пустые ворота.

В субботу в первом товарищеском матче с Словакией Латвия одержала победу со счётом 5:1. Дубль оформил Оскарс Лапинскис, по одной шайбе забросили Денис Смирновс, Рудолфс Балцерс и Патрикс Забусовс.

Подготовительный этап сборная Латвии завершит матчами 6 и 7 мая, когда сыграет дома против сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

#хоккей #спорт #чемпионат мира #Словакия
