В США суд обязал китайскую компанию продать TikTok

Федеральный апелляционный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance отказаться от своего популярного приложения TikTok в Соединенных Штатах к началу следующего года или столкнуться с запретом.

Как пишет Reuters, это решение является победой для Министерства юстиции и противников китайского приложения и сокрушительным ударом для ByteDance. Оно увеличивает вероятность беспрецедентного запрета всего за шесть недель на приложение социальной сети, которым пользуются 170 миллионов американцев. Ожидается, что решение будет обжаловано в Верховном суде.

Апелляционный суд отметил, что закон стал результатом совместной работы республиканцев и демократов, а также двух президентов, как "часть более широких усилий по противодействию обоснованной угрозе национальной безопасности, исходящей от КНР".

Защитники свободы слова немедленно раскритиковали это решение. Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что оно создает "некорректный и опасный прецедент".

TikTok заявил, что ожидает, что Верховный суд отменит решение апелляционного суда на основании Первой поправки. В заявлении TikTok сказано:

"Верховный суд имеет устоявшуюся историческую репутацию в защите права американцев на свободу слова, и мы ожидаем, что они сделают именно это в этом важном конституционном вопросе".

В своем анализе суд заявил, что Китай посредством своих отношений с материнской компанией TikTok ByteDance угрожал исказить речь США через TikTok и "манипулировать общественным дискурсом".

Генеральный прокурор Меррик Гарланд высказал схожую точку зрения в своем заявлении по поводу решения, назвав его "важным шагом в блокировании использования TikTok китайским правительством в качестве оружия для сбора конфиденциальной информации о миллионах американцев, для тайного манипулирования контентом, доставляемым американской аудитории, и для подрыва нашей национальной безопасности".

Отмечается, что решение - если Верховный суд его не отменит - отдает судьбу TikTok в руки президента Джо Байдена, который должен продлить на 90 дней срок 19 января, чтобы добиться продажи, а затем избранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января.

Запрет TikTok в США

Весной Конгресс США одобрил решение о запрете китайской социальной сети TikTok. 24 апреля 79 членов Сената проголосовали за запрет соцсети, против - 18.

Отмечалось, что запрет соцсети будет означать, что приложение больше не будет получать обновлений, что усложнит его использование по мере развития операционных систем и со временем сделает его устаревшим.