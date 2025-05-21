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Компания из Латвии предложила Папе римскому уникальный броневик 0 859

Техно
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Компания из Латвии предложила Папе римскому уникальный броневик
ФОТО: пресс-фото

Базирующаяся в Латвии компания Dartz Motorz, специализирующаяся на производстве роскошных бронеавтомобилей, представила уникальное предложение — папамобиль для нового понтифика, Льва XIV. Идея вызвала широкий резонанс в зарубежной прессе и автоблогах. Будет ли понтифик выберет именно вариант из Латвии, пока неизвестно, признал в беседе с tv3.lv владелец компании Леонард Янкелович.

По словам Янкеловича, идея возникла спонтанно — после шутливых поздравлений от коллег из американского подразделения компании, где его, как и нового Папу, называют просто Leo. Это и подтолкнуло предпринимателя реализовать обдумываемую около 14 лет идею — создать концепт нового папамобиля. Если проект будет реализован, автомобиль для американского Папы собирался бы исключительно в США.

Автомобиль разработан всего за час, утверждает Янкелович. Основная цель — безопасность. Поэтому папамобиль оснастили системой защиты от дронов, которая, по мнению Янкеловича, сегодня важнее защиты от огнестрельного оружия.

Он также критически отнёсся к электромобилю, подаренному Папе Франциску компанией Mercedes-Benz, отметив, что такие системы уязвимы для хакеров — их можно удалённо остановить или изменить маршрут. Самыми надёжными, по его мнению, остаются автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Автомобиль, предложенный Папе, создан на базе бронированной модели Dartz Prombron’ Black Zeppelin. Его длина — 5,3 метра, ширина — 2 метра, а размеры пуленепробиваемой кабины будут адаптированы под рост Льва XIV. По словам Янкеловича, машины Dartz легче аналогов на 1–1,5 тонны благодаря собственной технологии, что делает их более маневренными и быстрыми.

Модель включает 360-градусный обзор, бронированное остекление и даже… встроенный ленточный магнитофон. Как подчёркивают автоблоги, звуковая система будет установлена бесплатно.

Цена остаётся в секрете, хотя речь идёт о «миллионах». Компания Dartz не может подарить такой автомобиль Папе за свой счёт, но готова приступить к производству при наличии заказчика. Янкелович признаёт, что его идеи часто копируют в Китае и США, но считает, что это лишь подтверждает их качество. «Проще придумать что-то новое, чем патентовать старое», — говорит он.

Проект получил широкое освещение в зарубежных медиа, в том числе в итальянском Il Sole 24 Ore, которого считают эквивалентом Financial Times. Издания называют папамобиль Dartz футуристическим концептом, сочетающим передовые технологии и защиту.

История папамобилей и позиция Льва XIV

Первый официальный папамобиль был создан Mercedes-Benz в 1930 году для Пия XI. После покушения на Иоанна Павла II в 1981 году транспорт понтифика был укреплён — добавили броню и пуленепробиваемое остекление.

Однако в 2013 году Папа Франциск нарушил эту традицию, предпочтя открытую машину без кабины. Он объяснил, что не хочет быть как «сардина в банке», отдалённой от людей. Похоже, новый понтифик Лев XIV (Leo XIV) следует тому же пути — на своей инаугурации он передвигался в открытом автомобиле Mercedes-Benz, без бронированной защиты.

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