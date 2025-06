Ракета стартовала с космодрома SpaceX "Starbase" возле поселка Саут-Падре-Айленд на юге штата Техас.

Ракета-носитель Super Heavy взорвалась вместо того, чтобы выполнить запланированное приводнение в Мексиканском заливе.

Вскоре после этого верхней ступени ракеты не удалось открыть створки для запуска симуляторов спутника Starlink.

Хотя ракета пролетела дальше, чем в двух предыдущих испытаниях, в системе возникли утечки, и она начала неконтролируемо вращаться. Ракета взорвалась, не достигнув запланированной зоны посадки у западного побережья Австралии.

Тем не менее, глава SpaceX Илон Маск пообещал ускорить темпы испытаний, запуская по три следующих теста каждые три-четыре недели.

"Starship" состоит из примерно 70-метровой ракеты-носителя Super Heavy и верхней ступени длиной около 50 метров, которая также носит название Starship.

Система Starship предназначена для первых с 1972 года пилотируемых полетов на Луну, а в перспективе — и на Марс. Конструкция разработана с расчетом на повторное использование как космического корабля, так и ракеты после возвращения на Землю.

