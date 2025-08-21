Baltijas balss logotype
Техно
Дата публикации: 21.08.2025
Focus
Ледяной щит Антарктиды на грани катастрофического коллапса: уровень океана поднимется на 3 м
ФОТО: Unsplash

Исследователи предупреждают, что Западно-Антарктический ледяной щит уже находится на грани коллапса, который приведет к необратимому повышению уровня мирового океана на рекордные 3 метра, пишет Фокус.

Западно-Антарктический ледяной щит – один из крупнейших ледяных массивов на Земле, занимающий площадь в почти 2 миллиона квадратных километров. Однако теперь ученые считают, что ледяной щит Антарктиды находится на грани "катастрофического" коллапса, пишет Daily Mail.

Ледяной щит Антарктиды на грани коллапса

В новом исследовании ученые из Австралийского национального университета утверждают, что по мере роста уровня углекислого газа в мире ледяной щит ослабевает и подвергается все большему риску разрушения. Согласно предварительным прогнозам ученых, уровень мирового океана может подняться на рекордные 3 метра, в случае падения ледяного щита.

В результате такого резкого повышения уровня моря под водой окажется ряд прибрежных городов и поселков по всему миру. В Европе под водой окажется большая часть Нидерландов, а также Венеция, Монпелье и Гданьск. Ригу целиком не затопит, но отдельные территории будут подтоплены.

По словам ведущего автора исследования, доктора Нерили Абрам, быстрые изменения уже наблюдаются во льдах, океанах и экосистемах Антарктиды, и ситуация будет ухудшаться с каждой долей градуса глобального потепления.

К чему приведет падение ледяного щита Антарктиды

В своем исследовании команда стремилась понять, что именно произойдет, если Западно-Антарктический ледяной щит рухнет. Результаты оказались весьма тревожными: крах ледяного гиганта приведет к "катастрофическим последствиям для будущих поколений".

По словам доктора Абрам, исчезновение антарктического морского льда – еще одно изменение, имеющее целый ряд косвенных последствий, включая повышение подверженности плавучих шельфовых ледников вокруг Антарктиды обрушению под воздействием волн.

Результаты нового исследования также показывают, что сокращение антарктического морского льда и замедление глубокой циркуляции в Южном океане демонстрируют тревожные признаки большей подверженности потеплению климата, чем считалось ранее.

По мере исчезновения морского льда с поверхности океана, меняется и количество солнечного тепла, сохраняемого в климатической системе. Более того, ученые ожидают, что это усилит потепление в Антарктиде.

Команда также пришла к выводу, что ряд других изменений на континенте вскоре могут стать необратимыми, в том числе:

  • потеря антарктических шельфовых ледников;
  • риск вымирания императорских пингвинов.

Если самые экстремальные прогнозы ученых окажутся верными и уровень мирового океана действительно поднимется на 3 метра, сотни прибрежных городов могут оказаться под водой. Авторы исследования также надеются, что результаты в очередной раз напомнят человечеству о необходимости ограничения выбросов углекислого газа и сдерживания глобального потепления.

#глобальное потепление
(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    21-го августа

    Откуда вы берёте эту инфу какие три метра идите учится в школу . Уже давно всё посчитано семьдесят восемь процентов поверхности земли это вода доже если представить что растают все ледники уровень воды от силы подымится на десять пятнадцать сантиметров ,не дурите людей.

    5
    5

Видео