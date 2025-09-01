Беспилотник уничтожил репутацию Tesla

Функция беспилотного вождения не привлекает, а отталкивает потенциальных покупателей электромобилей Tesla от покупки. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование компании Slingshot Strategies.

Специалисты опросили 8000 американцев об их отношении к беспилотным технологиям Tesla. Лишь 14 процентов респондентов заявили, что наличие в электрокарах Tesla функции автопилота повышает вероятность покупки. 35 процентов пользователей назвали технологию Full Self-Driving (FSD) причиной, по которой они не хотят приобретать автомобили компании Илона Маска.

«Падение репутации бренда компании в этом году поразительно», — заметил руководитель исследовательского отдела Slingshot Strategies Эван Рот Смит. По его словам, беспилотные технологии должны были привлечь новых потребителей, но фактически уничтожили репутацию автомобильного бренда. Также в исследовании говорится, что почти половина опрошенных потребовали, чтобы автопилот Tesla был запрещен.

Журналисты CNBC отметили, что американский IT-гигант мало что делает, чтобы повысить свою привлекательность в глазах потребителей. Тревожные показатели компании совпали с неоднозначными, по мнению многих американцев, поступками ее главы Илона Маска. Они напомнили провокационные политические высказывания Маска, сотрудничество с администрацией президента США и поддержку немецкой партии «Альтернатива для Германии».

В конце июля американские исследователи заявили, что репутация главы Tesla Илона Маска вредит всей индустрии электрического транспорта. Авторы отчета нашли устойчивую связь между политическими высказываниями Маска и снижением интереса пользователей к электрокарам.