Маск не остановил падение продаж Tesla в Европе

Техно
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Маск не остановил падение продаж Tesla в Европе
ФОТО: Unsplash

Reuters: продажи Tesla в Европе падали восемь месяцев подряд.

Продажи автомобилей Tesla в Европе падали восемь месяцев подряд из-за усилившейся конкуренции со стороны китайских и местных автопроизводителей. Кроме того, сказалось заигрывание главы этой компании с крайне правыми партиями. Об этом сообщило агентство Reuters.

Обновленная Tesla Model Y практически не повлияла на падение продаж. Так, во Франции количество регистраций новых автомобилей Tesla в августе снизилось на 47,3 процента, если сравнивать с тем же месяцем 2024 года. В Швеции регистрации рухнули более чем на 84 процента, а в Дании — на 42 процента. Крупнейшими европейскими рынками Tesla являются Германия и Великобритания, которые также столкнулись с падением продаж в этом году, но пока не отчитались о продажах за август.

Издание констатировало, что у компании небольшой устаревший модельный ряд, и она не выпускала новых моделей для массового рынка с момента выхода Model Y в 2020 году, в то время как китайские конкуренты и традиционные автопроизводители наводняют рынок новыми моделями. По словам аналитика Маттиаса Шмидта, недавние заявления Маска о том, что у его компании нет проблем с объемами продаж Tesla на европейском рынке, «звучат как бред».

Кроме того, проблемы Tesla усугубляются политическими взглядами Маска, который помог нынешнему президенту США Дональду Трампу победить на выборах и поддерживал европейские крайне правые партии. Исследование, проведенное Electrifying.com, показало, что больше половины опрошенных назвали Маска тем фактором, который отталкивает их от покупки Tesla.

