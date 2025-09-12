Baltijas balss logotype
Наука выяснила, где в мире горячей всего 0 458

Техно
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Чем светлей, тем горячей.

Чем светлей, тем горячей.

В сельском хозяйстве асинхрония приводит к нестабильным срокам посева и сбора урожая.

Спутниковые снимки, собранные за два десятилетия, демонстрируют, что времена года рассинхронизированы, особенно в двух «горячих точках», согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature.

«Мы представляем уникальный и беспрецедентный портрет сезонных циклов экосистем», — утверждает ведущий автор, эколог Дрю Терасаки Харт, в статье для The Conversation.

Исследователи изучали, как меняется растительность на планете в течение двадцати лет, и обнаружили задержку наступления весны на более высоких широтах и высотах.

Спутниковые снимки выявили «горячие точки» сезонной асинхронии, то есть «регионы, где календарь сезонных циклов может быть не синхронизирован между близлежащими местами», поясняет эксперт.

Сезонные рассинхронизации были выявлены в средиземноморских и засушливых зонах Калифорнии (США), Чили, Южной Африки, Австралии и Средиземноморского бассейна.

Подобные явления наблюдаются в тропических горах, таких как Анды, Восточная Африка и Юго-Восточная Азия, где высота и микроклиматы создают разные календари даже в соседних местах.

Сезоны задают ритм жизни всех живых существ, включая человека. Их нарушение влияет на урожаи, рыболовство, миграции птиц, опыление и распространение морских видов.

В сельском хозяйстве асинхрония приводит к нестабильным срокам посева и сбора урожая, большей климатической неопределённости и расхождениям в календарях между фермами, расположенными недалеко друг от друга.

Например, в Колумбии «кофейные плантации, разделённые однодневной поездкой через горы, могут иметь настолько рассинхронизированные репродуктивные циклы, как будто они находятся в разных полушариях», — объясняет исследователь.

#глобальное потепление
