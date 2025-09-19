Baltijas balss logotype
Техно
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности

Целых 16 % банков продолжают пользоваться ПО, написанным ещё в шестидесятые годы прошлого века, и почти 40 % банков пользуются ПО из семидесятых, показал опрос, в котором приняли участие 200 британских банков — его провела консалтинговая компания Baringa.

Как выяснилось, 50 % банков продолжают работать с ПО, которое понимают лишь один или двое сотрудников пенсионного или предпенсионного возраста; ещё 31,5 % заявили, что в понимании устаревших систем им помогают один или двое сотрудников, не достигших пенсионного возраста. В 38 банках ответили, что до сих пор работают с кодом, созданным для запуска на физических системах, в том числе на перфокартах; ещё 15 % работают с ПО для мейнфреймов, занимавших целые помещения.

В организациях, где действуют сложные технологические комплексы, неизбежно происходит накопление устаревших технологий. Банки обслуживают миллионы клиентов в разных странах, и они не смогли бы перестраивать всю инфраструктуру с нуля всякий раз, когда технологические платформы обновляются. С другой стороны, работа с ПО, написанным 60 лет назад, не может не поражать. В одном из банков сетью банкоматов управляют серверы под Windows NT, на которые установлены патчи; в другом случае обнаружились банковские системы, написанные в семидесятые годы на языке Cobol — он тогда был основным для надёжных финансовых и административных систем.

Один из ведущих британских специалистов в банковском секторе Великобритании, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что ему приходилось работать с системами, созданными в шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы. Таких систем много, и причина их долговечности в том, что они быстрые и надёжные — они корректно проводят большие объёмы транзакций. Но банки вынуждены от них отказываться: старые специалисты уходят на покой, а молодёжь учить Cobol не хочет.

Потенциальных проблем от старого ПО две, предупреждают эксперты. Во-первых, всё меньше сотрудников могут с ним работать, и сбои представляют всё бо́льшую угрозу. Во-вторых, устаревшие решения редко оказываются гибкими — приходится нанимать редких специалистов, из-за чего обслуживание систем дорожает, а способность быстро реагировать на потребности клиентов — уменьшается.

#великобритания #компьютеры
Оставить комментарий

Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 29
