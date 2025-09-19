Baltijas balss logotype
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую во всю взламывались ПК

Техно
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую во всю взламывались ПК
ФОТО: pixabay

Компания Google в экстренном порядке обновила браузер Chrome, чтобы закрыть в нём активно эксплуатируемую хакерами уязвимость. Пользователям обозревателя рекомендовано убедиться, что они работают с его последней версией.

Уязвимость за номером CVE-2025-10585 представляет собой ошибку путаницы типов в движке V8 — JavaScript и WebAssembly. Она проявляется, когда движок по ошибке интерпретирует блок памяти как объект одного типа, а на самом деле она оказывается чем-то иным. Это может привести к сбоям в работе системы, выполнению произвольного кода и, в сочетании с другими уязвимостями, к полной компрометации системы при помощи вредоносной HTML-страницы.

Компания призналась, что ей известно о существовании эксплойта для CVE-2025-10585 — то есть схемы атаки, использующей данную уязвимость. Официально обнаружил её отдел Google Threat Analysis Group, который пока не стал раскрывать механизма проблемы.

Чтобы защититься от уязвимости, рекомендуется обновить Chrome до версий 140.0.7339.185/.186 в зависимости от платформы. В последнем обновлении исправлены три других серьёзных проблемы.

Только за этот год это уже шестая уязвимость нулевого дня Chrome, которая эксплуатировалась киберпреступниками — все эти ошибки Google постаралась исправить в кратчайшие сроки.

#google
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

