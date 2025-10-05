В рамках программы по контролю над бирманскими питонами специалисты из Водного управления Южной Флориды внедрили около 120 «робо-зайцев». Они запрограммированы так, чтобы максимально походить на болотных кроликов: излучают тепло, двигаются и даже издают запах — всё для создания иллюзии живой добычи.

Кролики помещаются в небольшие загончики, оснащённые камерами и датчиками. При появлении питона система передаёт сигнал, и команда змееловов экстренно выезжает на место тревоги.

Проблема с питонами во Флориде — давняя и серьёзная. Этот чужеродный для региона вид, завезённый из Азии как экзотический питомец, распространился по болотам и водным системам, не встретив естественного сопротивления. Экологи утверждают, что питоны уничтожили до 95 % популяции мелких млекопитающих и сильно сократили численность птиц.

Главная трудность — обнаружить и поймать змею. Питоны отлично маскируются, затаиваются и избегают камер наблюдения. Ранее предпринимались попытки использовать живых кроликов как приманку, но это оказалось слишком дорого и неудобно. Роботы стали более практичным решением. Стоимость одного составляет около 4000 долларов.

Насколько метод окажется эффективным, пока неизвестно, но первые результаты вызывают осторожный оптимизм.

Питоны обосновались в субтропических болотах Флориды после того, как сбежали из частных домов или были выпущены людьми, когда стали слишком крупными для содержания. Точная численность популяции неизвестна: оценки варьируются от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч особей. У этих змей во Флориде практически нет естественных врагов, а их плодовитость впечатляет: самка может откладывать от 50 до 100 яиц за раз, а инкубация длится 60–90 дней.

По данным комиссии по дикой природе, с 2000 года из экосистемы было изъято более 23 тысяч питонов. Роботы-кролики стали последней попыткой взять под контроль этих змей, которые во взрослом возрасте достигают длины от 3 до 5 метров и имеют очень хороший аппетит.