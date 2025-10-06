«Если покупатель ставит вас на второе место, значит, вас он не выбирает», — заявил генеральный директор Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине в интервью The Big Question.

Hyundai, пожалуй, один из самых узнаваемых в мире южнокорейских брендов, на это звание также претендуют разве что только Samsung и LG.

Hyundai Motor Group, которой принадлежат Kia и Genesis, впервые появилась в Европе в конце 1970-х годов. Однако только в 1997 году была открыта первая производственная площадка за пределами Южной Кореи, в Турции.

«Если речь идёт о персональных автомобилях, то наша доля рынка в Европе составляет 4%, мы занимаем 10-е место на рынке», — сказал генеральный директор Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине.

Помимо завода в Турции Hyundai выпускает автомобили на заводе в Ношовице в Чехии с 2008 года. Производственная мощность двух предприятий в общей сложности составляет 560 000 единиц продукции в год.

По словам господина Ксавье, 79% автомобилей, проданных Hyundai в Европе в 2024 году, были произведены на этих двух заводах.

Однако, благодаря большему, нежели прогнозировалось, успеху INSTER, их самого малогабаритного электромобиля к настоящему моменту и производимого в Южной Корее, ожидается, что в 2025 году этот показатель вернётся к 70%.

Хотя господин Ксавье утверждает, что пока отсутствуют планы по строительству третьего завода на территории Европы, он полагает, что региональный успех новинок компании способен послужить толчком к разговору о подобных инвестициях в будущем.

Новый электромобиль от Hyundai

Компания Hyundai недавно анонсировала автомобиль Concept 3 — электромобиль в линейке IONIQ, который должен появиться на рынке в начале следующего года.

Позиционируясь в сегменте B, рядом с такими автомобилями, как Ford Fiesta, Renault Clio и Peugeot 208, компактный Concept 3 подчёркивает стремление Hyundai предлагать электромобили во всех сегментах рынка, отметил господин Ксавье.

«Например, мы видим, что доля электромобилей в общем количестве автомобилей выше среди клиентов автопарков (которые обычно покупают автомобили C- или D-сегмента), а среди розничных покупателей доля электромобилей ниже. Они всё ещё хотят покупать авто предыдущих выпусков, потому что либо не находят нужный им автомобиль, либо цена слишком высока», — поясняет он.

Он также подчеркнул необходимость адаптации автомобилей специально для европейской аудитории.

«Мы должны разрабатывать продукты, которые действительно учитывают потребности, образ жизни и запросы европейских клиентов, а Concept 3 является прекрасной тому иллюстрацией. Когда у нас появятся глобальные продукты, нам потребуется их откалибровать, потому что вы не ездите по немецкому автобану так, как по американским автомагистралям Interstate. Поэтому мы должны иметь возможность регулировать и точно настраивать характеристики автомобилей, чтобы они удовлетворяли клиентов, где бы они ни ездили», — отметил господин Ксавье в интервью The Big Question.

Что приведёт в движение автомобили будущего?

Несмотря на планы по увеличению числа владельцев электромобилей и анонс Hyundai Concept 3, гибридные автомобили остаются самым популярным типом транспортных средств в Европе среди покупателей новых автомобилей.

«В Европе покупатели обычно держат автомобиль в среднем шесть лет. И для них перейти с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль — это акт веры», — считает господин Ксавье.

Однако Hyundai, образно говоря, не собирается «складывать все яйца в одну корзину», фокусируясь исключительно на электромобилях. Компания также лидирует в области инноваций в мире автомобилей с водородными двигателями.

«Электромобили — прекрасный инструмент для перехода к электрическому транспорту, но остаются сомнения — окажется ли достаточно редкоземельных элементов и приведут ли эти вызовы к реальным переменам?», — говорит господин Ксавье.

«Поэтому любопытно создавать альтернативные решения — возможно, со временем они окажутся ценным дополнением. Мы не противопоставляем эти подходы, а лишь подчёркиваем: для декарбонизации автомобильной отрасли важно иметь несколько разных решений».

В настоящее время рынок автомобилей с водородным двигателем в Европе практически не существует, продажи исчисляются лишь сотнями. Стоимость и инфраструктура — два основных ограничения, хотя американский филиал Hyundai работает над их решением.

«Мы разрабатываем легковые автомобили, автобусы, грузовики, а если посмотреть на наш завод в Саванне, штат Джорджия, США, то мы также производим собственный водород. В конце концов, речь идёт не об одном автомобиле, а о целой экосистеме», — пояснил господин Ксавье.

В знак своего стремления к диверсификации энергетических решений компания Hyundai обязалась к 2027 году предложить европейским покупателям электромобиль, гибридную, плагин-гибридную и водородную версии каждой из своих моделей авто.