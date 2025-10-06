Baltijas balss logotype
У секс-игрушек обнаружили неочевидную опасность

Техно
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У секс-игрушек обнаружили неочевидную опасность
ФОТО: Global Look Press

Любой владелец умных секс-игрушек может легко подвергнуться попытке взлома, заявила специалистка по кибербезопасности Эмили Конвей.

О неочевидной опасности гаджетов для взрослых она рассказала изданию Tyla.

Конвей объяснила, что умные секс-игрушки, будь то фаллоимитатор со встроенным искусственным интеллектом или вибраторы, управляющиеся с помощью мобильного приложения, могут быть скомпроментированы. По ее словам, хакерам очень легко взломать устройства, к которым умные секс-игрушки подключены по Bluetooth, и получить над ними контроль.

«Если украсть такие данные, как личная информация, сведения о сексуальных партнерах или сексуальная ориентация, это создает идеальные условия для попыток шантажа и вымогательства», — предупредила специалистка.

Чтобы снизить риск подобных проблем, она посоветовала покупать игрушки для взрослых только у проверенных производителей, уделяющих внимание кибербезопасности, а также регулярно обновлять компьютер или смартфон, к которому подключается интимный гаджет.

