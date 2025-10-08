На шестой год своего существования GWD имеет прочное положение одного из двух главных швейцарских часовых салонов — и это видно в первую очередь по премьерам больших брендов и общему настроению технологических прорывов, которое витало над их стендами в этот раз.

В этом году Жан-Кристоф Бабен стал CEO всего часового подразделения LVMH, и теперь все его часовые бренды, кроме Hublot, выступают на GWD единым фронтом, в Hotel de la Paix. Там была устроена выставка Bvlgari, посвященная истории Octo Finissimo от их появления в 2014 году и до последних мировых рекордов тонкости. А заканчивалось все двумя премьерами — Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari и Octo Finissimo Marble Tourbillon.

Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari сделаны из титана: коллаборация с живущим в Токио корейским художником Ли У Хваном, классиком современного искусства, и скажем сразу: это одни из самых красивых арт-часов Bvlgari. Главный часовой дизайнер компании Фабрицио Буонамасса Стильяни говорит, что очень увлечен сейчас возможностями разных фактур и материалов и что скульптуры Ли У Хвана, где камни поставлены на зеркало, произвели на него сильное впечатление. У меня же это соединение зеркального циферблата с шершавым, вручную процарапанным корпусом и браслетом вызывает в памяти свежезалитый каток и ледяную его поверхность, изрезанную коньками, или замерзший пруд сквозь покрытое морозными узорами окно — и эта способность пробуждать не просто эмоции, но глубинные воспоминания и образы, она достаточно уникальна для часов.

Вообще, в этот раз у Bvlgari все выстроено вокруг материалов, и материалы эти были очень римские и даже древнеримские — золото, бронза и мрамор. Бронза встречает нас в коллекции Bvlgari Aluminium, впервые получившей другой металл. Суть в том, что бронза меняет цвет от контакта с воздухом и кожей, и каждая модель Bvlgari Bronzo, ее корпус и бронзовые звенья в черном каучуковом браслете, постепенно покроется уникальной патиной. Выпущено две модели — Bvlgari Bronzo GMT со вторым часовым поясом и Bvlgari Bronzo Chronograph с малым секундным счетчиком и датой. А золото и мрамор поделены между Octo Finissimo и Bvlgari Bvlgari.

Первую версию Octo Finissimo Marble Tourbillon — из желтого золота с зеленым мраморным циферблатом Verde Alpi,— мы увидели в апреле на W&W, а сейчас показали синий мрамор Blu Incanto с платиной. И те и другие — абсолютно исключительные и при этом с разным, что называется, вайбом. Но настоящее торжество мрамора в этот раз устроено в честь 50-летия коллекции Bvlgari Bvlgari (материнской, кстати, модели для Bvlgari Aluminium) — тут использовано два разных диаметра часов, 38 и 26 мм, три вида мрамора — зеленый Verde Alpi, темно-синий Blu Incanto и льдисто-серый Azzurro Infinito, и два золота — желтое и розовое.

Наша любимая версия — 38 мм с темно-синим мрамором, в розовом золотом корпусе и с таким же безелем с двойным Bvlgari по кругу, как гравировали императорские имена на римских монетах. Ну и цифры лимитированных серий: юбилейные Bvlgari Bvlgari — по 150 штук каждой модели, Octo Finissimo Marble Tourbillon — 30 штук, и Octo Finissimo Lee Ufan x Bvlgari — тоже 150 штук.

Hublot пока вне общего часового праздника LVMH, так как не участвует в Geneva Watch Days. Но все же показывает новинки в своем женевском магазине. Одна из самых эффектных — 42-миллиметровый Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium с лого Лиги чемпионов на циферблате и ее же звездами на ремешке. Точно так же поступил и Chopard, официально не участвовавший в GWD. Новых часов было, как всегда у Chopard, немало, но, конечно, замечательная работа часового подразделения Карла-Фридриха Шойфеле была несколько заслонена ювелирными часами Swan Lake, настоящим апофеозом фигуративного стиля Каролины Шойфеле, уже выдвинутыми на приз GPHG в категории ювелирных часов. И слово «заслонена» имеет тут почти буквальное значение — это большие, на все запястье, часы с секретом в виде настоящего лебедя на глади пруда (всё, и лебедь и пруд, покрыто драгоценными камнями — бриллиантами, спессартитами и ониксом) и даже с настоящими лебедиными перьями.