Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смартфоны станут быстрее 0 140

Техно
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Смартфоны станут быстрее
ФОТО: Unsplash

Смартфоны будут работать быстрее благодаря новой памяти UFS 5.0.

В ближайшем будущем смартфоны получат значительно более быструю встроенную память. Об этом сообщает издание PhoneArena.

В понедельник, 6 октября, Комитет инженеров, специализирующихся в области электронных устройств (JEDEC), опубликовал спецификации стандарта универсальной флеш-памяти UFS 5.0. В организации заявили, что стандарт обеспечит значительный рост скорости чтения и записи файлов, что в целом позволит увеличить скорость работы гаджетов.

По сравнению с UFS 4.0 новый стандарт практически удваивает скорость передачи данных — с 5,8 до 10,8 гигабайт в секунду. Стандарт UFS 4.0 появился в 2022 году. Специалисты рассказали, что модули встроенной памяти будут более энергоэффективны. В материале указывается, что стандарт UFS 5.0 разрабатывался с учетом потребностей искусственного интеллекта (ИИ).

Журналисты PhoneArena отметили, что пока ни один из производителей смартфонов не заявил, что намерен создавать новые устройства с использованием накопителей UFS 5.0.

Читайте нас также:
#смартфоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ИИ научился предсказывать ДТП
Изображение к статье: ИИ научился предсказывать ДТП
Apple поймали в ЕС на прослушивании пользователей
Изображение к статье: Apple поймали в ЕС на прослушивании пользователей
Apple посмеялась над сбоями Windows
Изображение к статье: Кадр: Apple / YouTube
Microsoft наконец исправила давнюю ошибку Windows
Изображение к статье: Microsoft наконец исправила давнюю ошибку Windows
Изображение к статье: Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 28
Изображение к статье: Газовая инфраструктура в Австрии на фоне ветроэнергетики. Иконка видео
Ископаемое топливо продолжает доминировать в мире, отмечают эксперты 57
Изображение к статье: Кадр: @adilbaltabayev
Внешность Павла Дурова смутила пользователей сети 455
Изображение к статье: Простите нас! Создатель iPhone извинился перед всеми пользователями смартфонов
Простите нас! Создатель iPhone извинился перед всеми пользователями смартфонов 247

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 0
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 20
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 9
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 47
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 72
Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 0
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 20
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео