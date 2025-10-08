Baltijas balss logotype
Вышли самые дешевые электромобили Tesla 0 207

Техно
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вышли самые дешевые электромобили Tesla
ФОТО: Unsplash

Tesla выпустила свои самые дешевые электрокары - от 38,6 тысяч долларов США.

Корпорация Tesla представила самые дешевые электрокары. На это обратило внимание издание The Verge.

Компания анонсировала выпуск лифтбека Model 3 Standard и кроссовера Model Y Standard. Это не новые автомобили, а упрощенные версии популярных моделей Tesla. Однако Model 3 и Model Y в базовой комплектации стоят рекордно дешево — 38,6 тысячи и 41,6 тысячи долларов.

Оба автомобиля имеют электродвигатель, способный разогнать машину до 100 километров в час за 6,8 секунды, и запас хода около 840 километров. Быстрая зарядка 15 минут дает запас хода 240 километров. Чтобы снизить стоимость моделей, Tesla пришлось отказаться от ряда функций, присутствующих в базовой версии автомобилей. К ним относятся панорамная крыша, передние и задние световые балки, дисплей для второго ряда кресел и подсветка околодверного пространства. Также у машин нет электропривода зеркал — их придется настраивать вручную.

Журналисты издания отметили, что глава Tesla Илон Маск неоднократно обещал выпуск дешевого электрокара стоимостью около 25 тысяч долларов (2 миллиона рублей). Однако Маск сам и саботировал его разработку ради других проектов — в том числе беспилотного такси. «У Tesla была возможность полностью изменить правила игры. Вместо этого она делает ставку на что-то знакомое», — заключили авторы The Verge.

#tesla
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
