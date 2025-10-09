Baltijas balss logotype
Apple посмеялась над сбоями Windows 0 163

Техно
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кадр: Apple / YouTube

Кадр: Apple / YouTube

Apple выпустила высмеивающую сбои в работе компьютеров на Windows рекламу.

Корпорация Apple опубликовала высмеивающую персональные компьютеры (ПК) и Windows рекламу. Ролик доступен на YouTube.

По сюжету восьмиминутного видео вымышленная команда разработчиков The Underdogs («Аутсайдеры») справляется с различными трудностями с помощью компьютеров Mac от Apple. Ролик вышел под названием Blue screen of death (BSoD, «Синий экран смерти») — так называется самая известная критическая ошибка Windows. Через рекламу Apple уверяет зрителей, что экосистема Mac имеет наилучшую защиту.

Журналисты профильного издания MacRumors заметили, что Apple напомнила о глобальном сбое Windows, который произошел 19 июля 2024 года. Тогда проблемы возникли по всему миру из-за неполадок в работе программного обеспечения (ПО) CrowdStrike — партнера Microsoft. «Благодаря высокому уровню безопасности продуктов Apple "Аутсайдеры" не пострадали и добились невероятного успеха», — говорится в ролике.

В рекламе также присутствует ссылка на раздел на сайте Apple, посвященный безопасности. В нем говорится, что самые глубокие компоненты операционной системы macOS — в отличие от Windows — защищены от изменений сторонним ПО или вредоносными программами. «Это проблема ПК, а ваши Mac — в безопасности», — отмечается в видео.

#windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
