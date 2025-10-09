Источники зеленой энергетики, в том числе солнечная, постепенно набирают популярность в странах мира.

Уголь, газ и нефть остаются наиболее популярными источниками электроэнергии в мире, но некоторые страны начинают полагаться на возобновляемую энергетику. Инфографика наглядно показывает, какие источники электроэнергии наиболее распространены в каждой стране.

Как отмечает Dewesoft, традиционные источники электроэнергии продолжают активно использовать по всему миру. К примеру, газ — основа энергетики в таких странах, как Россия, США, Италия, Израиль, Япония и Великобритания.

Уголь наиболее популярен в Китае, Южной Корее, Монголии, Чехии и Австралии. Нефть — основной источник электроэнергии для Эстонии, Гонконга, Нигера, Сирии и Пуэрто-Рико. В ряде стран, например, во Франции и Финляндии используется в основном ядерная энергетика.

Некоторые страны постепенно начинают обращаться к возобновляемым источникам энергии. Гидроэнергетика — один из наиболее часто используемых возобновляемых источников. Она одновременно востребована в таких странах, как Норвегия, Швейцария, Румыния, Таджикистан и Северная Корея.

Ветроэнергетика — ещё один популярный возобновляемый источник. Ее наиболее активно используют в Дании, Германии и Люксембурге.

К другим ресурсам относится биомасса (органические материалы, такие как древесина, биогаз, этанол и биодизель) и геотермальная энергия. Их используют как в развивающихся странах, так и в странах, которые хотят избежать выбросов углекислого газа от традиционных ископаемых видов топлива.