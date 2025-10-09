Baltijas balss logotype
Microsoft наконец исправила давнюю ошибку Windows 0 185

Техно
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Microsoft наконец исправила давнюю ошибку Windows
ФОТО: Unsplash

Microsoft исправила ошибку, не позволявшую Windows выключаться после обновления.

Корпорация Microsoft рассказала, что наконец-то исправила ошибку обновлений Windows. Об этом сообщает издание Windows Central.

Речь идет о проблеме обновления операционной системы (ОС). В процессе установки апдейт Windows может предложить пользователю закончить обновление нажатием на кнопку «Обновить и завершить работу». Считается, что компьютер должен установить необходимые файлы и выключиться. Однако вместо этого устройство перезагружается.

«Эта проблема мучает пользователей Windows 11 уже более двух лет», — заметили авторы издания. Их коллеги из TechRadar подчеркнули, что неполадки подобного рода были заметны и в Windows 10. В Microsoft заявили, что наконец-то смогли исправить ошибку — исправление уже доступно в бета-версии ОС и скоро оно появится для всех пользователей.

«Функция обновления и выключения компьютера помогает, когда у вас есть обновление Windows, ожидающее установки, и вы уже закончили работу с компьютером», — заметили авторы медиа. По их словам, очень удобно, когда можно нажать на кнопку и уйти, а компьютер сам завершит процесс обновления и выключится.

#windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

