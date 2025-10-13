Я должна была выступить с импровизированной пятиминутной речью, а затем посчитать в обратном порядке так, чтобы интервал между цифрами был равен 17-ти, — и все это перед комиссией из трех незнакомых людей. В этот момент по моему лицу можно было легко понять, что я испытываю острый стресс.

Я должна была выступить с импровизированной пятиминутной речью, а затем посчитать в обратном порядке так, чтобы интервал между цифрами был равен 17-ти, — и все это перед комиссией из трех незнакомых людей. В этот момент по моему лицу можно было легко понять, что я испытываю острый стресс, - пишет журналист BBC.

Этот страшноватый для меня эксперимент фиксировали на камеру психологи из университета Сассекса. В рамках своего исследовательского проекта они изучают влияние стресса на людей — и при этом используют тепловизионные камеры.

Стресс изменяет кровоток в лице, и ученые обнаружили, что изменение температуры носа человека можно использовать, чтобы измерить и уровень стресса, и скорость восстановления.

По мнению проводивших исследование психологов, тепловизионная съемка может стать прорывом в изучении стресса.

Экспериментальный стресс-тест, на который меня пригласили, тщательно контролируется и специально разработан так, чтобы стать для человека неприятным сюрпризом. Я приехала в университет, не имея представления о том, что именно меня ждет.

Сначала меня попросили сесть, расслабиться и послушать в наушниках белый шум.

Пока что все было спокойно.

Затем исследователь, проводивший тест, пригласил в комнату группу из трех незнакомых людей. Мне сообщили, что за три минуты я должна подготовить пятиминутную речь о «работе моей мечты». Трое незнакомцев при этом не сводили с меня глаз.

Я почувствовала, что у меня кровь прилила к шее — и ученые запечатлели изменение цвета моего лица с помощью тепловизионной камеры.

Пока я размышляла, как быть с этой незапланированной презентацией (решив рассказать, что хотела бы присоединиться к программе подготовки космонавтов), температура моего носа быстро понизилась — на тепловом изображении он стал синим.

Какая от этого польза?

Исследователи из университета Сассекса провели этот же стресс-тест на 29 добровольцах. У каждого из них температура носа понизилась на три-шесть градусов.

Именно мой нос охладился на два градуса, поскольку моя нервная система перенаправила кровь от носа к глазам и ушам — это физическая реакция, помогающая внимательно смотреть и слушать, чтобы обнаружить опасность.

Большинство участников, как и я, быстро пришли в норму; их носы нагрелись до уровня, предшествующего стрессу, в течение нескольких минут.

Ведущий исследователь, профессор Джиллиан Форрестер, объяснила, что работа репортером и телеведущим, вероятно, сделала меня «достаточно привычной к стрессовым ситуациям».

«Вы привыкли к камере и разговорам с незнакомыми людьми, поэтому, вероятно, довольно устойчивы к социальным стресс-факторам, — пояснила она. — Но даже такой человек, как вы, обученный находиться в стрессовых ситуациях, демонстрирует биологическое изменение кровотока, что позволяет предположить, что это „снижение назальной температуры“ можно считать надёжным индикатором изменения стрессового состояния».

Подпись к фото,Когда мы испытываем острый стресс, температура носа снижается всего за несколько минут Стресс — это часть нашей жизни. Но, по словам ученых, их открытие можно использовать для управления стрессом.

«Время, необходимое человеку для восстановления после падения температуры, может быть объективным показателем того, насколько хорошо он регулирует свой стресс, — сказала профессор Форрестер. — Если человек восстанавливается необычно медленно, может ли это быть маркером риска тревоги или депрессии? Можно ли с этим что-то сделать?»

Поскольку этот метод неинвазивен и измеряет физическую реакцию, его также можно использовать для мониторинга стресса у младенцев или людей, которые не могут общаться привычным способом.

Вторая задача в моем стресс-тесте, на мой взгляд, была еще хуже первой. Мне предложили считать в обратном порядке от 2023 с интервалом в 17. Кто-то из тройки бесстрастных незнакомцев останавливал меня каждый раз, когда я ошибалась, и просил начать заново.

Признаюсь, я плохо умею считать в уме.

Пока я с неприлично долгими паузами пыталась заставить свой мозг вспомнить искусство устного счета, мне в голову лезла только мысль о том, как бы сбежать из этой душной комнаты.

Во время исследования только один из 29 добровольцев, участвовавших в стресс-тесте, действительно попросил уйти. Остальные, как и я, выполнили свои задания (вероятно, испытывая разную степень дискомфорта), и в итоге получили свое вознаграждение — еще одну порцию белого шума в наушниках.

Беспокойные приматы

Профессор Форрестер собирается представить этот новый метод измерения стресса перед аудиторией на мероприятии New Scientist Live в Лондоне 18 октября.

Возможно, один из самых удивительных аспектов этого подхода — в том, что его можно использовать и для приматов, не относящихся к роду Homo. Это связано с тем, что тепловизионные камеры измеряют физическую реакцию на стресс, а у многих приматов она врожденная.

Инфракрасное изображение шимпанзе за решеткойАвтор фото,Gilly Forrester/University of Sussex Подпись к фото,Шимпанзе и гориллы в заповедниках, возможно, попали туда из неблагоприятных условий В настоящее время исследователи разрабатывают возможности его использования в заповедниках для человекообразных обезьян, включая шимпанзе и горилл. Они хотят выяснить, как уменьшить стресс и улучшить благополучие животных, попавших туда из неблагоприятной для них среды.

Ученые уже обнаружили, что демонстрация взрослым шимпанзе видеозаписей с маленькими шимпанзе имеет успокаивающий эффект. Когда исследователи установили видеоэкран рядом с вольером спасенных шимпанзе, они увидели, что носы животных, смотревших видео, стали теплее.

Использование тепловизионных камер в заповедниках для приматов может оказаться полезным, чтобы помочь животным адаптироваться и освоиться в новой социальной группе и незнакомой обстановке.

«Они не могут рассказать, как себя чувствуют, и способны довольно хорошо маскировать свои чувства, — объяснила Марианна Пейсли, исследователь из Университета Сассекса, изучающая благополучие человекообразных приматов. — Мы изучали приматов в течение последних 100 лет, чтобы лучше понять самих себя. Теперь мы знаем так много о психическом здоровье человека, что, возможно, можем использовать эти знания и отплатить им».

Так что, возможно, мой стресс-тест внесет свой скромный вклад в дело облегчения страданий некоторых из наших сородичей-приматов.