Судя по всему, дизайн Lamborghini Revuelto разработан с прицелом на уничтожение законов физики. Здесь аэродинамика диктует правила игры, задавая формы — вероятно, дизайнеры и инженеры долго искали компромисс, но он определенно был найден. Автомобиль больше походит на робота-трансформера, способного преображаться благодаря Y-образной подсветке диодной оптики и сложным динамичным прорезям огромных воздухозаборников. Revuelto не похож ни на что другое. Он выглядит так, будто его создали разработчики Cyberpunk 2077: ломаные грани, грозный аэродинамический обвес, открытый моторный отсек.

Сравнение с Aventador неизбежно — и в цифрах, и в ощущениях. Revuelto выше на 2,5 см, длиннее на 15 см и тяжелее почти на 200 килограммов — 1772 против 1550 у Aventador Ultimae. Но при этом он мощнее и быстрее. А образ кажется плотнее, собраннее и злее.

Тут все рассчитано до миллиметра — от формы заднего диффузора, который едва не касается покрышек, до рельефной крыши, установленной для улучшения прижимной силы.

Салон у Revuelto может показаться весьма аскетичным. Там, где мы уже привыкли к огромным экранам, сенсорным панелям, мягким креслам с массажем и подсветкой всех цветов радуги, Lamborghini остается верна себе — минимум лишнего, максимум эмоций.

Здесь все подчинено спортивной эргономике. Архитектура салона узнаваема — те же острые линии, лобовое стекло наклонено под таким углом, что кажется, будто оно и вовсе переходит в капот. Посадка невероятно низкая, но в отличие от Aventador, теперь тут больше воздуха над головой и места для ног.

Технологий, впрочем, хватает — просто они не бросаются в глаза. В центре — 8,4-дюймовый сенсорный экран, напротив пассажира — свой, 9-дюймовый дисплей, а перед глазами — цифровая приборная панель. Примечательно, что можно перетаскивать нужные функции между экранами. Такого вы еще не видели!

Руль больше похож на штурвал в кабине самолета. Кнопки, тумблеры, переключатели — в первые минуты глаза просто разбегаются. Где тут настройки режимов движения, где управление адаптивным антикрылом, которое изменяет геометрию и меняет прижимную силу? Разобраться сходу непросто: похоже, новому владельцу придется пристально изучить руководство по эксплуатации.

Есть и пара приятных сюрпризов: за сиденьями и под «парящей» центральной консолью появилась небольшая ниша для вещей. Мелочь, но для Lamborghini — почти революция. Итальянцы все же решили, что немного практичности не повредит даже суперкару.

И, конечно, кнопка запуска, спрятанная под красной крышкой. Машина будто спрашивает, точно ли ты готов разбудить зверя?

Главная перестановка произошла под кузовными панелями. Lamborghini наконец-то решилась на гибрид — не экономии ради, а динамики для. Три электромотора плюс условно новый 6,5-литровый V12, который инженеры развернули на 180 градусов и состыковали с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Коробка теперь стоит позади двигателя.

Привод — полный, но реализован необычным образом. Передние колеса вращают два электромотора, задние — V12 и третий электродвигатель.

Запускается все это действие в тихом режиме Città. Тишина на старте напоминает: под полом скрыт крошечный аккумулятор на 3,8 кВт·ч. Его хватает на 8–10 км чистой электротяги. Кстати, в автомобиле нет задней передачи в прямом значении этого слова. Реверсивное движение возможно только на электротяге.

Переключаешь на Strada — и просыпается двенадцатицилиндровый монстр: 825 л.с. мощности, 725 Нм крутящего момента, рев на высоких оборотах — звучит все это так, будто нет никакого гибрида. Суммарная же отдача агрегатов — 1015 сил, что позволяет болиду разменивать первую сотню за 2,5 секунды и достигать пиковых 350 км/ч. Пожалуй, это и есть главное — та самая толика безумия, за которую мы любим итальянскую марку.