Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы 0 695

Техно
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы
ФОТО: Unsplash

The Guardian: гибель кораллов говорит о достижении Землей точки невозврата.

Земля достигла первой климатической точки невозврата, связанной с ростом концентрации парниковых газов, предупредили ученые. По данным международного доклада Global Tipping Points, массовое разрушение тепловодных коралловых рифов уже началось и может стать необратимым.

Исследование, проведенное при участии Университета Эксетера и финансированное фондом Джеффа Безоса, показывает: средняя температура Земли уже выросла примерно на 1,4 °C по сравнению с концом XIX века. Это запустило самый масштабный за всю историю процесс обесцвечивания кораллов — потери симбиотических водорослей, без которых кораллы лишаются питания и погибают. Сейчас более 80 процентов рифов в 80 странах пострадали от перегрева океана, и этот процесс уже стал необратимым для многих экосистем.

По словам ученых, вслед за кораллами к критическим порогам приближаются ледники Гренландии и Антарктиды, океанические течения и Амазонские леса.

"Мы больше не говорим о рисках будущего — порог необратимых изменений уже пройден", - объяснил профессор Тим Лентон.

В связи с этим эксперты призывают к срочным мерам по сокращению выбросов, чтобы замедлить развитие необратимых климатических процессов.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире айсберг раскололся на части

В начале сентября стало известно, что самый большой в мире айсберг А23а за лето потерял около тысячи квадратных километров площади и раскололся на три огромных фрагмента — их размеры варьируются от 60 до 300 квадратных километров.

За антарктическую зиму айсберг утратил более трети своей массы: еще в июне А23а занимал 2730 квадратных километров, но теперь его площадь сократилась до 1750 квадратных километров.

Сейчас гигант дрейфует всего в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. За последние месяцы айсберг прошел около 930 километров, обогнув остров под воздействием морских течений.

В середине сентября появилась новость, что айсберг А23а снова раскололся: от него отделились четыре массивных куска, в результате чего его площадь сократилась почти на 20 процентов. Сейчас ледяной блок занимает около 1423 квадратных километров, сохраняя лидерство по размерам среди всех известных айсбергов.

Читайте нас также:
#экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Марс все ближе: «Starship» завершил успешный испытательный полёт
Иконка видео
Сегодня Евросоюз вслед за Россией попытается ввести тотальный контроль месенджеров
Изображение к статье: Большой Брат все видит.
Создатель GTA назвал лучшую видеоигру
Изображение к статье: Кадр: игра Red Dead Redemption 2
Со скоростью 350 км/ч: итальянцы сделали суперкар в стиле киберпанк
Изображение к статье: Такова новинка автопрома. Иконка видео
Изображение к статье: Когда вы испытываете стресс, ваш нос становится холоднее. Тепловизор это видит
Когда вы испытываете стресс, ваш нос становится холоднее. Тепловизор это видит 59
Изображение к статье: У младенцев обнаружен новый тип диабета
У младенцев обнаружен новый тип диабета 249
Изображение к статье: Ледяные просторы влекут исследователей. Иконка видео
Антарктическое течение спустя четверть века принесет глобальные перемены климата 218
Изображение к статье: Тысячи человек захотели вживить себе чип от Маска
Тысячи человек захотели вживить себе чип от Маска 143

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 0
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 16
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 23
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 19
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 52
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 90
Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 0
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 16
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео