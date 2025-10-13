Земля достигла первой климатической точки невозврата, связанной с ростом концентрации парниковых газов, предупредили ученые. По данным международного доклада Global Tipping Points, массовое разрушение тепловодных коралловых рифов уже началось и может стать необратимым.

Исследование, проведенное при участии Университета Эксетера и финансированное фондом Джеффа Безоса, показывает: средняя температура Земли уже выросла примерно на 1,4 °C по сравнению с концом XIX века. Это запустило самый масштабный за всю историю процесс обесцвечивания кораллов — потери симбиотических водорослей, без которых кораллы лишаются питания и погибают. Сейчас более 80 процентов рифов в 80 странах пострадали от перегрева океана, и этот процесс уже стал необратимым для многих экосистем.

По словам ученых, вслед за кораллами к критическим порогам приближаются ледники Гренландии и Антарктиды, океанические течения и Амазонские леса.

"Мы больше не говорим о рисках будущего — порог необратимых изменений уже пройден", - объяснил профессор Тим Лентон.

В связи с этим эксперты призывают к срочным мерам по сокращению выбросов, чтобы замедлить развитие необратимых климатических процессов.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире айсберг раскололся на части

В начале сентября стало известно, что самый большой в мире айсберг А23а за лето потерял около тысячи квадратных километров площади и раскололся на три огромных фрагмента — их размеры варьируются от 60 до 300 квадратных километров.

За антарктическую зиму айсберг утратил более трети своей массы: еще в июне А23а занимал 2730 квадратных километров, но теперь его площадь сократилась до 1750 квадратных километров.

Сейчас гигант дрейфует всего в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. За последние месяцы айсберг прошел около 930 километров, обогнув остров под воздействием морских течений.

В середине сентября появилась новость, что айсберг А23а снова раскололся: от него отделились четыре массивных куска, в результате чего его площадь сократилась почти на 20 процентов. Сейчас ледяной блок занимает около 1423 квадратных километров, сохраняя лидерство по размерам среди всех известных айсбергов.