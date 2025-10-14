Baltijas balss logotype
Конец «Windows 10»: что с сегодняшнего дня ждёт пользователей?

Техно
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Конец «Windows 10»: что с сегодняшнего дня ждёт пользователей?
ФОТО: Unsplash

С 14 октября компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы «Windows 10», что делает миллионы компьютеров уязвимыми для атак, сообщает портал nra.lv со ссылкой на BBC.

Начиная со вторника, устройства с «Windows 10» больше не будут получать критически важные обновления безопасности, что увеличивает риск заражения вирусами и кибератак. Microsoft предлагает пользователям бесплатное обновление до «Windows 11», однако не все компьютеры соответствуют требованиям для установки новой ОС.

Около 43% всех компьютеров в мире по-прежнему работают на «Windows 10» — это сотни миллионов устройств. В Великобритании, по данным потребительского портала Which?, около 21 миллиона пользователей продолжают использовать эту систему. Примерно четверть опрошенных планируют остаться на «Windows 10» даже после окончания официальной поддержки.

Эксперты и правозащитники критикуют решение о прекращении поддержки, указывая, что это вынудит людей тратить деньги на новые устройства** и увеличит объёмы электронных отходов.

Какие есть варианты для пользователей:

  1. Бесплатное обновление до «Windows 11» (если устройство поддерживает).

  2. Абонемент на расширенные обновления безопасности (ESU) сроком на 12 месяцев:

    • Бесплатно — при наличии самой новой версии «Windows 10», учётной записи Microsoft и активного резервного копирования настроек.
    • Платно — 30 долларов США или 1000 баллов Microsoft Rewards.
    • Для компаний — от 61 доллара за устройство (в зависимости от региона).

С момента выхода в 2015 году «Windows 10» регулярно обновлялась: устранялись ошибки, уязвимости и добавлялись функции. Однако с переходом на «Windows 11» Microsoft усложнила использование системы без учётной записи, а она теперь обязательна и для продления поддержки «Windows 10». Некоторые пользователи отказываются от этого по соображениям конфиденциальности.

Прекращение поддержки делает устройства более уязвимыми для вирусов и вредоносных программ. За последние месяцы число крупных кибератак резко возросло — особенно в сферах розничной торговли, автомобилестроения и других отраслях.

Для компаний использование неподдерживаемого ПО также может создать проблемы с соблюдением нормативных требований. Некоторые программы уже вскоре могут потерять функциональность, если разработчики прекратят выпуск обновлений для устаревших систем.

Пользователям необходимо заранее решить, переходить ли на «Windows 11» или оформлять подписку на расширенные обновления, чтобы обеспечить безопасность своих данных. Игнорирование этого может привести к утрате данных и сбоям в работе важных программ.

nra.lv

#windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleksandr
    14-го октября

    Как правило компьютеры в 90% используются для простых обывательских целей. Это значит что по большому счёту людям платные программы не нужны. Поэтому всё платное они пытались стащить за бесплатно. Но есть же хорошая бесплатная альтернатива! Это Linux! Самая юзабельная из них это Ubuntu. Там есть всё что нужно простому человеку. И браузеры и офис. Видео и картинки посмотреть тоже можно. Телефон подключить, чтобы с телефона забрать те же медиафайлы, тоже никаких проблем! Если же у вас есть принтер, то и его подключив к компьютеру, не надо не инсталлировать всякие программы. Немного подождав система сама сообщит что принтер готов к работе!

    3
    1

