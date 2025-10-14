Ракета «Starship» компании миллиардера Илона Маска SpaceX успешно завершила 11-й испытательный полёт, сообщила в понедельник компания SpaceX, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Ракета стартовала с космодрома SpaceX в штате Техас, на короткое время вышла в космос и примерно через час приводнилась в Индийском океане.

SpaceX охарактеризовала миссию как «захватывающий» тестовый полёт и сообщила, что для следующего испытания будет использована модифицированная версия «Starship».

«Starship» — самая большая и мощная ракета в мире. Она состоит из примерно 70-метровой ракеты-носителя «Super Heavy» и около 50-метровой верхней ступени, которую также называют «Starship». Обе части предназначены для повторного использования после возвращения на Землю.

«Starship» предназначена для первых с 1972 года пилотируемых полётов на Луну, а в перспективе — и на Марс. Система разработана с расчётом на возможность многократного использования как ракеты, так и корабля после возвращения на Землю.