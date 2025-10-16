Audi планирует выпустить своего конкурента Mercedes-Benz G-Class, сообщил Carscoops.

Пока информации о самой модели очень мало, но, вероятно, она будет основана на внедорожном концепт-каре Q6 e-tron, отличающийся приподнятой стойкой, портальными мостами, переработанным обвесом и прочными шинами повышенной проходимости.

Сообщается, что модель будет позиционироваться выше Q7 и Q8. Намеки на конкурента «Гелендвагена» давал еще в 2023 году бывший шеф-дизайнер Audi Марк Лихте.

Ранее стало известно, что в 2026 году дебютирует новая флагманская модель в линейке Audi — кроссовер Q9.

Своего конкурента Mercedes-Benz G-Class готовит и BMW. Новинка может появиться в 2029 году, а ее разработка начнется во второй половине года текущего. Сборка флагмана запланировала на заводе BMW в американском штате Южная Каролина, где сейчас выпускают модели X3, X4, X5, X6, X7 и XM.

Известно, что внедорожник под кодовым обозначением G74 будет построен на платформе модели X5 грядущего поколения, а не на базе более крупного X7. Автомобиль будет оснащаться классическим ДВС, а также получит особую подвеску и программное обеспечение для езды по бездорожью.