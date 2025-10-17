Bloomberg: первый ноутбук Apple с сенсорным OLED-экраном выйдет до 2027 года.

Корпорация Apple представит не позже 2027 года ноутбук с сенсорным дисплеем. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно инсайдеру Марку Гурману, обновленная версия MacBook Pro появится в конце 2026 или начале 2027 года. Новые ноутбуки — в серию войдут две модели с экраном разной диагонали — получат процессор M6. Главной особенностью гаджетов окажется сенсорный OLED-дисплей — впервые в линейке компьютеров Apple.

Также инженеры IT-гиганта изменят дизайн экрана. На нем появится аналоги выреза Dynamic Island как у iPhone. Актуальные MacBook имеют «монобровь». В этом месте будут расположены индикаторы и прочие данные, которые будут поступать со смартфона.

Несмотря на наличие сенсорного дисплея, новые MacBook Pro будут иметь физическую клавиатуру и трекпад. Таким образом, сенсорное управление окажется вспомогательным, а не основным.