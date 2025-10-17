Baltijas balss logotype
Определен механизм омоложения клеток крови 0 222

Техно
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Определен механизм омоложения клеток крови
ФОТО: Unsplash

Blood: белок PF4 возвращает стволовым клеткам силу и молодость.

Американские исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили ключевой механизм старения крови — потерю белка под названием platelet factor 4 (PF4). Его уровень снижается с возрастом, из-за чего стволовые клетки костного мозга начинают работать хуже, в результате чего повышается риск возникновения воспалений, рака крови и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Blood.

Ученые выяснили, что у молодых организмов PF4 регулирует деление кроветворных стволовых клеток и предотвращает их избыточное размножение. С возрастом этот контроль ослабевает — клетки делятся чаще, накапливают мутации и теряют способность производить полноценные лимфоциты, ослабляя иммунную систему.

Когда исследователи ввели PF4 старым мышам, то в течение месяца их кроветворные клетки «помолодели» — восстанавливалась нормальная работа иммунитета, а структура крови напоминала показатели молодых особей. Аналогичный эффект наблюдался и в экспериментах с человеческими клетками.

По словам авторов, PF4 не станет «эликсиром молодости», но может использоваться как часть комплексной омолаживающей терапии, направленной на борьбу с возрастными нарушениями крови и иммунитета.

#наука
